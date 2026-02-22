Midis promueve cerca de 64 000 emprendimientos de usuarios de sus programas sociales a nivel nacional

Son más de 54 000 de Pensión 65, más de 7200 de Foncodes y alrededor de 2000 del programa Juntos, para quienes se busca su independencia económica y mejora de calidad de vida.

Trascender a las transferencias es el reto que asumió el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en la gestión de la ministra Lesly Shica. En esa línea, el Midis promueve más de 64 mil emprendimientos de los usuarios de sus programas sociales, con la finalidad de fortalecer su independencia económica, que permita la mejora de su calidad de vida y de sus familias.

Así, a través del programa Pensión 65, se impulsa más de 54 000 emprendimientos de los adultos mayores. Una de las regiones con mayor número de emprendedores es Cusco con 10 934. Puno tiene 4403 emprendimientos de usuarios de Pensión 65 y luego se ubican, Ayacucho (4308), Huancavelica (3863), Áncash (3650), Apurímac (3193), Junín (3103) y La Libertad (2697).

En el caso de Foncodes, se cuenta con más de 7200 emprendimientos. 2600 forman parte del proyecto Mi Emprendimiento Mujer, donde las lideresas de las ollas comunes y comedores populares recibieron equipos de trabajo para promover y fortalecer sus emprendimientos en Apurímac, Ayacucho, Callao, Lima Metropolitana, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y La Libertad.

Asimismo, se cuenta con más de 4600 emprendimientos rurales inclusivos implementados a través del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai, con productos relacionados a los lácteos, derivados, envasados y conservas; frutas, verduras, miel de abeja, harina de granos, café, chocolates, panes; productos hidrobiológicos, textiles y artesanías.

En tanto, el programa Juntos cuenta con 1882 usuarias que tienen emprendimientos a nivel nacional. Estos emprendimientos han sido impulsados desde Lima y regiones con la finalidad de que las usuarias puedan fortalecer su independencia económica.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) contribuye a la generación de oportunidades económicas sostenibles para hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, en alianza con actores locales.