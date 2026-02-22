Más de 200 niños de zonas vulnerables de Lima participan en concurso de pintura

Candidata a Miss Mundo 2006 y Dra. Kalieska Arroyo, suman esfuerzos para llevarles arte y también víveres, juguetes y útiles escolares

Más de 200 niños de asentamientos humanos del sur de Lima, participan en un concurso de dibujo y pintura que combina arte y solidaridad.

La actividade se organiza en coordinación con comedores populares y ollitas comunes para fomentar la creatividad en los pequeños. Pero además, se llevará donaciones de víveres, juguetes y útiles escolares a los menores de estas zonas vulnerables de la capital.

El concurso se realiza los domingos 22 de febrero y 15 de marzo en los sectores de El Pedregal Alto, Virgen de Chapi y en San Juan de Miraflores.

La iniciativa reúne esfuerzos de la médico estética y directora de la Clínica Cliniesthetic, Dra. Kalieska Arroyo, junto a Nour Amer, candidata a Miss Mundo 2026, quienes se unen para respaldar a los escolares desde nivel inicial hasta secundaria.

“Nos hemos unido a la actividad porque estoy convencida que debemos ser solidarios con la niñez y la juventud que busca oportunidades de salir adelante.”, señaló la Dra. Arroyo.

La especialista explicó que, a menos de un mes del inicio del año escolar, ha sido importante reunir donaciones gracias al apoyo de su círculo cercano.

“Conociendo la realidad que viven los niños de zonas alejadas, estamos llevando donaciones como víveres, juguetes y útiles escolares que hemos podido juntar entre mi círculo de amistades, a quienes les agradezco por esa solidaridad para apoyar a los niños”, indicó.

“Todos sumamos por ellos”

Arroyo precisó que hará una pausa en sus actividades profesionales para acompañar personalmente la jornada. “Estoy haciendo un alto a mis actividades este domingo 22 y el domingo 15 de marzo para compartir con los más de 200 niños que desean mostrar su arte. Como médico, también es importante compartir con las personas que más lo necesitan y sumar en su bienestar”, manifestó.

Además, hizo un llamado a otras instituciones del sector salud para sumarse a este tipo de acciones y añadió que es importante sumarse al esfuerzo que realizan las madres de los comedores populares para sacar adelante a sus hijos con este tipo de actividades solidarias”, comentó.

La doctora recordó que su compromiso social no es reciente. El año pasado participó como jurado en el certamen Miss Asia Pacífico Internacional, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria en el rubro de la belleza y por su labor social. Sin embargo, asegura que su vocación nació mucho antes.

“Desde que estudiaba medicina sabía que mi labor de servir iría más allá de cuidar la salud de las personas. Siempre me he identificado con aquellas madres luchadoras que hacen todo por sacar adelante a sus hijos y qué mejor que traerles un poquito de felicidad promoviendo actividades culturales, artísticas y donaciones para darles un poquito de alegría”, afirmó.

El concurso no solo premiará los mejores trabajos, sino que busca convertirse en un espacio de motivación y esperanza para niños y adolescentes que, pese a las dificultades, encuentran en el arte una forma de expresión y una oportunidad para soñar en grande.