Líder Arsenal goleó al Tottenham 4-1 y le sacó cinco puntos a su escolta Manchester City

Mantiene cierta calma. El líder Arsenal goleó de visitante al Tottenham 4-1, y cuyo resultado le permite ampliar diferencias con el Manchester City a cinco puntos de diferencia (61-56) en la lucha de ambos clubes por ganar el título de campeón de la Premier League 2025-2026.

Fue por la fecha 27, y los goles de los “gunners” los marcaron con dos dobletes los jugadores Eze (32’ y 61’), y Gyokeres (47’ y 94’), mientras el descuento de los “Spurs” lo anotó Kolo Muani (34’), que quedaron con 29 puntos en el puesto 16, a solo cuatro unidades del descenso.

Otros Partidos: Crystal Palace 1 Wolves 0; Nottingham Forest 0 Liverpool 1; Sunderland 1 Fulham 3. Partido del Lunes: Everton-Manchester United. Principales Posiciones: Arsenal 61, Manchester City 56; Aston Villa 51; Chelsea 45; Manchester United 45; Liverpool 45; Brentford 40; Bournemouth 38; Everton 37; Fulham 37; Newcastle 36.