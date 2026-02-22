Javier Rabanal técnico de la «U» admitió que hubo errores que les costó el empate ante Crisral

Javier Rabanal técnico de la «U» admitió que hubo errores que les...

Mediante sus redes sociales, el entrenador español de Universitario Javier Rabanal, remarcó su sentir por el empate ante Sporting Cristal el sábado último en el Alberto Gallardo 2-2, reconociendo que hubo errores que no les permitió mantener la ventaja de 2-0 del primer tiempo, cediendo dos puntos valiosos en este inicio del Torneo Apertura.

«De los errores se aprende», escribió el entrenador español junto a una gráfica del partido con el resultado final de 2-2.

El elenco merengue iban ganando por 2-0 al término del primer tiempo, pero Sporting Cristal logró empatar en la etapa complementaria, gracias a un gol de penal en el tiempo de descuento, que marcó Yoshimar Yotún.

Previamente en conferencia de prensa, Javier Rabanal había lamentado las ocasiones no aprovechadas para aumentar el marcador y reconoció que se equivocaron en el juego. «Llegó un momento en que solo nos dedicamos a despejar esperando que no llegue nada más», señaló.

El dejar estos dos puntos, le impidió a Universitario llegar a la cima de la tabla de posiciones, y ahora son cuartos con 8 unidades, a dos de los líderes UTC y Alianza Lima, y uno de FBC Melgar de Arequipa, en una lucha cerrada de estos cuatro equipos. Ahora deben voltear la página y pensar en el siguiente partido que será ante FC Cajamarca en casa.