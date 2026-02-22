Iquitos: pobladores lanzan globazo en la cara a Keiko Fujimori(VIDEO)

El hecho registrado en video se volvió viral y reavivó el debate si el recibimiento fue una muestra de rechazo a su candidatura o simplemente una gesto de algarabía de sus simpatizantes producto de la temporada de carnavales

La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue alcanzada en el rostro por un globo cargado de agua mientras encabezaba una movilización proselitista en la ciudad de Iquitos.

El suceso quedó grabado en video y se viralizó rápidamente, convirtiéndose en el punto focal de su actividad en la selva. Tras el impacto, Fujimori optó por no interrumpir su agenda y continuó con el trayecto sin manifestar incomodidad ante los presentes.

Durante una caravana política en Iquitos, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue sorprendida por el impacto de un globo con agua en el rostro, mientras cientos de personas se congregaban a su paso.

El hecho, registrado en video y ampliamente difundido, se convirtió en el centro de atención de la jornada. La reacción inmediata de Fujimori fue continuar su recorrido, sin mostrar signos de molestia o interrupción en su agenda.

El incidente, ocurrido en pleno desarrollo de actividades proselitistas, generó diversas interpretaciones entre los asistentes y en redes sociales. Un sector atribuyó el lanzamiento del globo al contexto festivo de los carnavales amazónicos, mientras que otros lo identificaron como una manifestación de rechazo político.

Durante el trayecto, además, la candidata recibió otros chorros de agua de origen incierto. Se detalló que la acción no produjo daños físicos a la postulante, quien se mantiene como una de las figuras más reconocidas del escenario electoral peruano.