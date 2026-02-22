Ignacio Buse cayó en semifinales con chileno Tabilo 2 sets a 0 y quedó eliminado del ATP 500 de Río

No pudo ser. El tenista peruano Ignacio Buse se despidió del torneo ATP 500 de Río de Janeiro, al caer por 2 sets a 0, parciales de 6-3 y 6-3 ante el chileno Alejandro Tabilo por las semifinales del torneo. La misma estaba inicialmente programada para jugarse el sábado en la tarde, sin embargo, la lluvia de ayer lo impidió y el cotejo fue reprogramado para hoy domingo temprano.

Buse tuvo un buen arranque en el partido porque logró quebrar primero, sin embargo, Tabilo se recuperó rápidamente y luego consiguió romper otra vez el servicio del peruano para quedarse con el primer set por 6-3.

El fuerte calor pareció pasarle factura al peruano, quien tuvo que pedir atención médica tras ese primer parcial. Tabilo mantuvo el alto nivel de juego y consiguió dos quiebres en la segunda manga para ganarla también por 6-3 y sellar así su triunfo tras una hora y 11 minutos de juego.

A pesar de la derrota en esta semifinal, Buse hizo un gran torneo en Brasil, en el que pudo derrotar a Joao Fonseca y Matteo Berrettini, y que le permitirá escalar varias posiciones en el ranking ATP.