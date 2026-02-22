Cajamarca: Policías iran a prisión preventiva por pedir dinero a cambio de anular papeleta

Los efectivos policiales Rollin Stone Muñoz Vásquez y Erik Wilser Muñoz Cotrina, investigados por presuntamente por solicitar dinero a un ciudadano a cambio de dejar sin efecto una papeleta de tránsito, serán recluidos en el penal por el plazo de siete meses. Así lo dispuso el Poder Judicial de Cajamarca.

El juez Walter Leoncio Muñoz Gutiérrez, encargado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajamarca, determinó que se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal: existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos, la pena que se espera imponer supera los cinco años de privación de libertad efectiva y se ha acreditado peligro procesal.

Asimismo, el juez enfatizó que el caso reviste mayor gravedad debido a que los involucrados son efectivos policiales, quienes habrían vulnerado las obligaciones propias de la función que el Estado les ha confiado, afectando la legalidad y la confianza ciudadana en la institución policial.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la investigación fiscal, uno de los efectivos impuso una papeleta por infracción M08 a un ciudadano y posteriormente le indicó que podía “arreglar” la situación. En presunta coordinación con el otro investigado, se habría solicitado la suma de 500 soles para anular la sanción.

La entrega del dinero fue coordinada bajo supervisión del Ministerio Público y personal especializado, utilizándose billetes previamente fotocopiados e impregnados con reactivo químico. Tras la intervención, se verificó que el dinero incautado coincidía con el previamente registrado, lo que permitió su detención e inicio del proceso penal correspondiente.