Barcelona recuperó la punta de la Liga de España al golear 3-0 a Levante en el Camp Nou

La oportunidad que le dejó un día antes el Real Madrid, no la desaprovechó el FC Barcelona que hizo la tarea hoy domingo al golear 3-0 a Levante en el Camp Nou, y con ello recuperó la pinta de la Liga de España, superando a su eterno rival en un punto (61-60), en una lucha cerrada de ambos clubes por lograr ganar el título de la temporada 2025-2026.

Tempranamente el “Barza” abrió la cuenta, cuando a los 4’ Marc Bernal recibió un pase de Eric García, y mandó el balón a la red. Aumentó la cuenta el neerlandés Frankie de Jong sobre los 34’con servicio de previo de Cancelo, y en el complemento cerró la cuenta el volante Fermín a los 81’, tras pase de Lamine Yamal.

A través de todo el partido, Barcelona fue superior a su rival, y esta victoria no solo lo reconforta en el aspecto anímico, además de volver a ser líder de la Liga, sino llegar con las “pilas” al choque de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, donde deberá remontar el 0-4 de la ida que le aplicó el Atlético de Madrid.

Otros Resultados: Getafe 0 Sevilla 1; Celta 2 Real Mallorca 0; Villarreal 2 Valencia 1. Partido del Lunes: Alavés-Girona. Principales Posiciones: FC Barcelona 61; Real Madrid 60; Villarreal 51; Atlético de Madrid 48; Real Betis 42; Celta 37; Espanyol 35; Athletic Club 34; Osasuna 33; Real Sociedad 32; Sevilla 29.