Alianza Lima y San Martín disputarán hoy el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino

Sesi Volei es el segundo finalista del Sudamericano de Clubes de Vóley. El elenco brasileño venció en sets corridos a Alianza Lima en semifinales y jugará la definición del torneo que se realiza en el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador.

Las brasileñas mostraron su mejor nivel en el primer set y sacó ventaja con distancia, mientras que el cuadro íntimo reaccionó en el segundo parcial, pero no logró descontar.

En el tercer set, los dos equipos pelearon cada punto como si fuera el último y llegaron más allá de los límites, pero finalmente el Sesi Volei logró imponerse por 25-12, 25-20 y 28-26.

La victoria le da a Sesi Volei la clasificación a la gran final del Sudamericano de vóley, en donde chocará ante Osaco que venció por 3-0 a San Martín en la instancia anterior.

¡Las ‘santas’ no pudieron obrar el milagro! San Martín perdió por 3 sets a 0, parciales de 27-25, 25-23 y 25-18, en un reñido duelo frente al Osaco en la primera semifinal del Sudamericano de Vóley,