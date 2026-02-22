Alerta en la FAP: desaparece helicóptero MI-17 con quince tripulantes

Entre Pisco y Chala.La aeronave perdió contacto en pleno vuelo hacia Arequipa.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) activó los protocolos de búsqueda y rescate tras la desaparición de un helicóptero Mi-17 que perdió contacto este 22 de febrero de 2026, mientras cubría la ruta Pisco – Chala con quince personas, entre tripulantes y personal a bordo. Según reportes iniciales, la aeronave dejó de comunicarse en pleno vuelo hacia Arequipa, lo que ha desencadenado un intenso operativo para localizarla y esclarecer los hechos. Este suceso ocurre apenas meses después de un accidente similar en la región de Ica en mayo de 2025, cuando una aeronave de instrucción de la FAP se perdió en el mar de Paracas, resultando en el fallecimiento de la alférez Ashley Vargas.