AC Milán cayó ante Parma 1-0 y deja el camino libre al Inter para ser campeón de la Serie «A» de Italia

La fecha 26 de la Serie “A” del Calcio Italiano, tuvo una resonancia importante luego que el AC Milán perdiera sorpresivamente de local ante el Parma 1-0, lo cual lo deja 10 puntos abajo del líder Inter de Milán (54-64), candidato de fuerza para llevarse el “Scudetto” de la temporada 2025-2026.

Pese a dominar ampliamente el partido y generar muchas ocasiones de gol, los jugadores “rossoneros” no pudieron embocarla, y en uno de los escasos ataques parmesanos, generaron un corner a los 84’ y llegó la solitaria conquista, luego de in corner servido por Valery al área es conectado con un cabezazo del argentino Mariano Troilo a los 80’ y marcar para darle el triunfo a la visita, tras revisión en el VAR.

Otros Resultados: Genoa 3 Torino 0; Atalanta 2 Nápoles 1; Roma 3 Cremonese 0. Partidos del Lunes: Fiorentina-Pisa; Bolonia-Udinese. Principales Posiciones: Inter de Milán 64; AC Milán 54; Nápoles 50; Roma 50’; Juventus 46; Como 45; Atalanta 45; Sassuolo 35; Lazio 34; Bolonia 33.