Universitario no pudo mantener ventaja y se dejó empatar por Sportng Cristal 2-2 en el Alberto Gallardo

Con sabor a nada, se fue Universitario de Deportes del Alberto Gallardo, ya que tras ir ganando cómodamente 2-0 en el primer tiempo y donde puso asegurar con un gol más, en el complemento se dejó estar, más que todo por los cambios erróneos del técnico español Javier Rabanal, que dejó sin marca y sin ataque, lo cual no le permitió alcanzar la punta del Apertura de la Liga 1.

La “U” se fue arroba en el marcador en la etapa inicial. A los 8’ un gran servicio del argentino Lisandro Alzugaray de derecha a izquierda, le permitió picar libre a José Carabalí picar y enrumbar al área rimense y ante la salida de Diego Enríquez remató y pese a pegar en el cuerpo llegó al fondo de la red, para el 1-0 de los cremas, y a los 27’ un penal cometido por Felipe Vizeu en contra de Caín Fara que Ordoñez cobró la falta, y Alex Valera con remate esquinado a la derecha de Diego Enríquez que no pudo llegar puso el 2-0.

En el complemento, los cuatro cambios de Autuori (Sosa, Gonzales, Ávila e Iberíco) les dio resultado. A los 68’ Leandro Sosa con soberbio remate de derecha al ángulo alto de Diego Romero, puso el descuento celeste. Tabanal quiso poner piernas frescas, pero ni Murrugarra, Ancajima, Flores y Rivera surtieron efecto.

A los 90’ Hugo Ancajima cometió penal al patear a Martin Távara, y Yoshimar Yotún con remate alto a la derecha de Diego Romero que no alcanzó mandó la pelota a la red y establecer el definitivo 2-1. La “U” sumó 8 puntos (cuarto lugar) y Cristal 5 unidades (quintos).

ALINEACIONES

CRISTAL: Enríquez; Cruz (Sosa), Araujo, Lutiger, Cristiano; Cazonatti (Gonzales), Yotún, Távara; González, Vizeu (Ávila) y Castro (Iberíco). DT: P. Autuori.

UNIVERSITARIO: Fara, Riveros, Inga; Polo, Castillo, Pérez- Guedes (Murrugarra), Concha (Ancajima), Carabali; Alzugaray (Rivera) y Valera (Flores). DT: J. Rabanal.

ÁRBITRO: Edwin Ordoñez

ESCENARIO: Estadio Alberto Gallardo