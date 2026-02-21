Desde el viernes 27 de febrero hasta el domingo 22 de marzo del 2026 en el Círculo Militar de Jesús María

Tras una exitosa gira por todo el Perú, llega a Lima: El ‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’, un espectáculo donde el agua se convierte en el protagonista. Un escenario flotante sobre una gigantesca piscina se transforma cada acto en un show visual impactante,

‘Circo sobre Agua: Una aventura acuática’ busca renovar la tradición circense con un montaje innovador y dinámico, y se instala desde el viernes 27 de febrero hasta el domingo 22 de marzo del 2026 en el Círculo Militar de Jesús María.

Cada presentación combina destreza física, coordinación y precisión técnica, elevando la adrenalina en actos que se desarrollan a varios metros de altura y sobre el agua, lo que incrementa el nivel de riesgo y espectacularidad.

Luces, reflejos y coreografías se combinan para crear una atmósfera envolvente que transporta al público a un universo marino lleno de fantasía.

Entre los números destacan cintas aéreas, espiral aéreo, paraguas aéreo, ballet aéreo y suspensión capilar aérea, además de actos de contorsiones, pulsadas, rola rola y malabares. La propuesta se completa con la cuota clásica de humor a cargo de los payasos, en una puesta en escena pensada para toda la familia.