Temen fuga de autor del atropello mortal de campeona de natación

Gino, el hermano de la deportista Lizeth Marzano Noguera indicó en una entrevista que teme que el responsable del atropello y muerte de su familiar se vaya del país y no asuma frente a la justicia tras lo ocurrido en San Isidro.

Él informó a través de RPP Noticias el haberse enterado de que el joven Adrían Villar, identificado como el responsable del accidente, tendría un viaje al extranjero.

“Ayer nos llegó la información de que esa persona aparentemente tendría un viaje programado a los exteriores. Él está citado y aparentemente tendría un viaje programado. (Pido) a los medios para que se evite que salga del país”, indicó.Adrián Villar conducía el vehículo y atropelló a la joven deportista en una avenida vacía, solo Liseth Marsano corría y perdió el control.

“Ya sabemos que es un auto asociado a una periodista. Claramente, se pasaron las 24 horas para tomar ciertas acciones y hacer investigaciones como un dosaje etílico y todo lo demás. Recién aparece el carro, no hay ningún responsable y la persona no se ha puesto a derecho de manera presencial”, acotó.