Real Madrid cayó en su visita a Osasuna 2-1 y puede ceder la punta si gana Barcelona a Levante

Tropezón inesperado. El líder Real Madrid fue derrotado por el Osasuna en Pamplona, y con ello peligra que siga siendo puntero de la Liga de España. Si bien aún mantiene la ventaja de dos puntos sobre el FC Barcelona (60-58), hoy si los catalanes derrotan al Levante de local, pasarán a los merengues en un punto.

En la fecha 25 que continuó hoy sábado, el Madrid con la mayoría de titulares, no supo resolver y fue enredado por un Osasuna que jugó el mejor partido de esta temporada, y ya en los 45’ iniciales, se puso arriba en el marcador, con el tanto de penal anotado por Ante Budimir a los 38’ mandando el balón al lado izquierdo de Cuortois.

En el complemento, el Madrid apretó por llegar al empate, y lo pudo lograr a los 73’ luego de un pase de Federico Valverde a Vinicius Jr que puso el balón a la red y estableció el 1-1 parcial. Pero a los 90’ un pase de Raúl Moro a Raúl García que en el área remató a la derecha y el esférico infló las redes madrileñas, y tras revisar en el VAR se confirmó el gol, que le dio la victoria a Osasuna.

Otros Resultados: Real Sociedad 3 Real Oviedo 3; Real Betis 1 Rayo Vallecano 1; Atlético de Madrid 4 Espanyol 2. Partidos del Domingo: Getafe-Sevilla; FC Barcelona-Levante; Celta-Real Mallorca; Villareal-Valencia. Principales Posiciones: Real Madrid 60; FC Barcelona 58; Atlético de Madrid 51; Villarreal 45; Real Betis 42; Espanyol 35; Celta 34; Athletic Club 34; Osasuna 33; Real Sociedad 32; Getafe 29; Girona 29.