El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) y con la promoción de espacios institucionales de concertación que contribuyan a la gobernanza del trabajo, la cohesión social y el desarrollo sostenible del país. Ello, en el marco de los 25 años del CNTPE.

Así también, convoca a los interlocutores sociales a continuar articulando esfuerzos para avanzar hacia un diálogo social más efectivo y orientado al bienestar de la población trabajadora del Perú.

Durante dos días consecutivos, el MTPE realizó un taller y una mesa técnica con iniciativa de Global Deal de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la que participaron organizaciones sindicales y empresariales, así como especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y autoridades de países de la región.

En el “Taller de capacitación para facilitar el intercambio de experiencias para el diálogo social”, que brindó un espacio de reflexión técnica y participativa orientado a analizar los principales desafíos del diálogo social en América Latina, con especial énfasis en el contexto peruano, así como conocer experiencias comparadas de países que han implementado mecanismos innovadores o reformas relevantes en materia de concertación tripartita.

El objetivo de este taller ha sido fortalecer la institucionalidad del diálogo social tripartito en el país mediante el aprendizaje entre pares y el intercambio de buenas prácticas a nivel regional.

Así también, el MTPE en coordinación con el Proyecto Global Deal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizó la mesa técnica para el “Fortalecimiento del Diálogo Social en el Perú”, con la participación de funcionarios del sector, el embajador de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, junto a representantes del Global Deal, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la OCDE y miembros del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). En representación de los trabajadores estuvieron la CGTP, CUT, CTP y CATP y por el lado empleador CONFIEP, ADEX, CCL, COMEX Perú y CPEP.

Durante la jornada, el Global Deal presentó una síntesis de los principales aprendizajes derivados del taller regional de intercambio entre pares, destacando los temas prioritarios para fortalecer el funcionamiento efectivo, la continuidad y la incidencia de los espacios tripartitos de diálogo social en el Perú.

Además, se realizó una mesa redonda tripartita en la que representantes de trabajadores, empleadores y del gobierno intercambiaron perspectivas, analizaron los aprendizajes identificados y formularon propuestas orientadas a ponerlos en práctica en el contexto nacional.

La mesa técnica constituye un hito clave dentro del proceso de fortalecimiento del diálogo social impulsado por el MTPE, al sentar las bases para una agenda compartida construida sobre el consenso tripartito, el aprendizaje comparado y la cooperación internacional.