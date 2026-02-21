MTPE: Cerca de 5 000 personas pasaron a la etapa final de los procesos de selección para un puesto de trabajo en la Megaferia del Empleo Lima 2026

 Asimismo, 304 asistentes firmaron contrato con las empresas y 703 ya han sido seleccionadas para vincularse laboralmente

Éxito rotundo. Juan, una persona con discapacidad, que se moviliza con ayuda de muletas por un mal en la cadera, es una de las 304 personas que consiguió el puesto de trabajo como almacenero en la Megaferia del Empleo Lima 2026 que se desarrolló el jueves 19 y viernes 20, organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). En tanto, 4 838 personas pasaron a la etapa final de los procesos de selección y 703 ya han sido seleccionadas para vincularse laboralmente.

Otra de las asistentes que firmó contrato, es la madre de cinco hijos, María Luz Cruz Quispe (54), quien estampó su firma con la empresa GEPPI. “Estoy muy feliz. He recorrido varios stands y en GEPPI me admitieron. Vivo en Ventanilla y desde el lunes empiezo a trabajar en el Hospital Naval del Callao como operaria de limpieza y voy a tener todos los beneficios”, manifestó muy emocionada.

Ella madrugó para ser una de las primeras y poder recorrer los stands. “La Megaferia del Empleo que promueve el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es muy buena porque se puede buscar trabajo en varias empresas en un solo lugar”, dijo. Con este trabajo ella podrá ayudar a uno de sus hijos que se prepara en la academia.

A esta actividad, que organizó el MTPE, cientos de personas se acercaron en busca de una de las seis mil vacantes de empleo que 112 empresas ofrecieron a personas nacionales o extranjeras con documentos en regla. Del total de puestos, 428 fueron dirigidas exclusivamente a personas con discapacidad y más de 300 puestos a adultos mayores.

Asimismo, 4 838 personas pasaron a la etapa final de los procesos de selección, de los cuales 703 ya han sido seleccionadas para vincularse laboralmente, dinamizando así el mercado laboral y el empleo digno.

Los visitantes a esta actividad también aprovecharon para elaborar un currículum vitae atractivo, con apoyo de los especialistas del MTPE; la bolsa de trabajo para las personas con discapacidad; el recorrido por los stands de las empresas ofertantes de empleo, además de otras.

De los servicios brindados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para fortalecer la empleabilidad de los asistentes, 195 elaboraron su currículum vitae con el apoyo profesional del personal del sector, 133 recibieron asesoría para enfrentar una entrevista y 340 obtuvieron su Certificado Único Laboral.

Una madre de familia, Jossy, llegó con su niña de cinco años, visitó varios stands y en una le pidieron que se presentara este lunes para culminar unos detalles e iniciar a laborar como operaria de limpieza en un distrito del sur de la ciudad. “Acá he sacado el Certificado Único Laboral, que contiene información de antecedentes policiales y judiciales, así como mi experiencia laboral. Eso es muy bueno porque nos ahorra tener que gastar en otro lado por ese documento”, afirma.

Durante los dos últimos días, más de 112 empresas ofrecieron puestos de trabajo como asesor de banca telefónica, consultor de ventas, técnico de mantenimiento, operador de tiendas, auxiliar de limpieza, recolector multifuncional de pedidos, entre otras actividades, dirigido a las personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y migrantes.

La representante de una empresa de transportes interprovincial afirmó que llegó a participar a esta actividad con el objetivo de captar a trabajadores, pues necesitan cubrir plazas para conductores, las áreas de almacén, atención al cliente, así como personal para administración. “Hemos venido con expectativa de captar a mucho público, estamos agradecidos con el Ministerio de Trabajo, que nos invitó a participar en este importante evento”, acotó.

El lugar también sirvió para que 15 emprendedoras expongan sus productos de los rubros de gastronomía, artesanía, bijutería, productos elaborados en madera, entre otros.