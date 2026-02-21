Ministerio de Educación y Cuerpo de Paz de los Estados Unidos firman memorando de entendimiento

El Ministerio de Educación (Minedu) y el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América suscribieron un memorando de entendimiento para que los voluntarios de la agencia estadounidense puedan desplazarse en instituciones educativas en todo el territorio nacional y asesorar a los estudiantes en diversas materias.

Durante la ceremonia de suscripción del memorando, ambas partes ratificaron la voluntad de canalizar conjuntamente el aporte de los voluntarios en educación, desarrollo económico, cambio climático y otros ámbitos que serán definidos por la autoridad educativa.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, señaló que el Minedu tiene entre sus funciones establecer los lineamientos básicos para garantizar la participación de la sociedad civil en la orientación y mejoramiento de la educación en las instituciones educativas del país, en beneficio de estudiantes de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa.

Los voluntarios del Cuerpo de Paz pueden brindar asesoramiento en los temas de emprendimiento juvenil y educación financiera; empoderamiento de las niñas y adolescentes; desarrollo personal y habilidades socioemocionales de los jóvenes; proyecto de vida y orientación vocacional; acompañamiento a estudiantes en situación de vulnerabilidad; educación para la salud y el bienestar integral; educación ambiental y desarrollo sostenible; entre otros.

El memorando de entendimiento tiene una duración de tres años desde la fecha de la suscripción y no genera gasto alguno al Minedu, que asume las obligaciones de identificar las instituciones educativas donde se realizarán las intervenciones, y coordinar con los estamentos académicos y administrativos para facilitar el trabajo de los voluntarios.