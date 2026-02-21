Manchester City le ganó al Newcastle 2-1 y acortó distancias con líder Arsenal que juega domingo con Totenham

No desaprovechó la oportunidad. Manchester City derrotó al Newcastle 2-1 en casa, y con ello se puso a solo dos puntos del líder de la Premier League Arsenal (56-58), siendo ahora más pareja la lucha de ambos equipos por pelear ser campeón de la temporada 2025-2026. Los “gunners” juegan mañana domingo ante Tottenham y podían ampliar la diferencia si ganan.

Todos los goles llegaron en la primera etapa. Abrió la cuenta por ellos “ciudadanos” Nico O’Reilly a los 14’, sin embargo, las “urracas” llegaron a la igualdad transitoria Lewis Hall a los 22’, pero apareció otra vez Nico O’Reilly sobre los 27’ para establecer el 2-1 y que se mantuvo hasta el final del cotejo.

Otros Resultados: Aston Villa 1 Leeds United 1; Chelsea 1 Burnley 1; Brentford 0 Brighton 2; West Ham 0 Bournemouth 0. Partidos del Domingo: Crystal Palace-Wolves; Nottingham Forest-Liverpool; Sunderland-Fulham; Tottenham-Arsenal. Principales Posiciones: Arsenal 58; Manchester City 56; Aston Villa 51; Chelsea 45; Manchester United 45; Liverpool 42; Brentford 40; Bournemouth 38.