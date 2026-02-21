Inter de Milán derrotó a Lecce por 2-0 y amplía su ventaja sobre el AC Milán en el liderazgo del Calcio Italiano

Nadie lo para. Inter de Milán, pese a no contar con su goleador argento Lautaro Martínez (lesionado), pudo sacar adelante la victoria en su visita al Lecce 2-0, por la 26 fecha de la Serie “A” del Calcio Italiano. Con ello, le ha sacado 10 puntos al AC Milán, que jugará hoy en casa ante el Parma, buscan do reducir la diferencia. Se jugó en el Estadio Vía del Mare.

Tras un primer tiempo sin abrir el marcador, Inter aceleró la presión en el complemento y logró los dos goles por intermedio del armenio Henrikh Mkhitaryan a los 75’ y el suizo Manuel Akanji a los 82’, sentenciando la cuenta y alcanzar tres valiosos puntos.

Otros Resultados: Juventus 0 Como 2; Cagliari 0 Lazio 0. Partidos del Domingo: Genoa-Torino; Atalanta-Nápoles; AC Milán-Parma; Roma-Cremonese. Principales Posiciones: Inter de Milán 64; AC Milán 54; Nápoles 50; Roma 47; Juventus 46; Como 45; Atalanta 42; Sassuolo 35; Lazio 34; Bolonia 33; Udinese 32.