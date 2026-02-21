Encuentran cuerpo de rescatista

Agente PNP Patrick Ospina

Tras horas de intensa búsqueda las autoridades encontraron el cuerpo del Suboficial Patrick Ospina Orihuela (33) en las aguas rápidas de la desembocadura del río Rímac en el límite de Lima y el Callao. El policía y también bombero ingresó en la mañana de ayer al río Rimac a la altura del puente Santa Rosa para rescatar a un perrito que estaba atrapado en un isolte. En un descuído fue arrastrado por la corriente hasta desaparecer. Las labores de búsqueda se intensificaron con ayuda de drones y agentes rescatistas que lo encontraron hace una hora.