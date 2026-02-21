Con tres golazos de Hernán Barcos, FC Cajamarca venció a FBC Melgar 3-1 quitándole el invicto

Le bastó solo 14 minutos de los 33’ que estuvo en el campo, para que el delantero argentino-peruano Hernán Barcos, marcara tres golazos y volteara el marcador para que su equipo FC Cajamarca venciera a FBC Melgar de Arequipa 3-1, quitándole no solo el invicto, sino de quedar líder del Torneo Apertura de Liga 1.

El partido correspondiente a la cuarta fecha, se jugó en el Estadio Héroes de San Ramon de Cajamarca y con el arbitraje de Sebastián Lozano, fue equilibrado en los 45’ iniciales, pero en el final de esa etapa apareció Alec Deneumostier, quién con remate de zurda en área rival, batió al arquero colombiano Carlos Mosquera. Era el 1-0 para Melgar.

En el inicio del complemento, Melgar pudo ampliar la diferencia, cuando Bernardo Cuesta aplicó un cabezazo certero, pero el balón lo desvió el golero Mosquera. El ingreso de Hernán Barcos por Carlos Meza los 57’ iba ser fundamental para el resultado del partido. Y es que los 77’ el “Pirata” aprovechó un servicio de Tomás Andrade y tras eludir a un rival sacó un zurdazo por bajo a la izquierda de Cáceda y poner el 1-1 parcial.

Melgar que aún no reaccionaba, sufrió un segundo gol de Barcos a los 87’ que con remate de derecha al segundo poste de Cáceda infló las redes arequipeñas y puso 2-1 arriba a FC Cajamarca. Pero falta el mejor gol del “Pirata” a los 91’ cuando cobró un tiro libre perfecto haciendo pasar el balón por encima de la barrera y “clavarla” arriba haciendo inútil la estirada de Cáceda y sellar el 3-1 final. FC Cajamarca sumó 5 puntos, mientras Melgar se quedó en 9 unidades.