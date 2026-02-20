Verano bajo radiación extrema: claves para proteger la piel y reducir el riesgo de cáncer de piel

La temporada de verano viene acompañada de niveles de radiación ultravioleta (UV) extremadamente altos en gran parte del país, especialmente en la costa y la sierra, según alertas emitidas por las autoridades de salud y organismos meteorológicos. En ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo, Piura y Tumbes, los índices UV alcanzan valores considerados de riesgo extremo, lo que incrementa significativamente la probabilidad de daños en la piel y el desarrollo de cáncer de piel si no se adoptan medidas de protección adecuadas.

El cáncer de piel es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes a nivel mundial. El Ministerio de Salud (Minsa) ha advertido que esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en contextos de sobreexposición al sol, y que la radiación ultravioleta actúa como uno de los principales factores de riesgo. Su incidencia continúa en aumento, impulsada por la exposición prolongada al sol sin protección, los hábitos recreativos al aire libre y una baja percepción del riesgo, especialmente durante los meses de verano. En el Perú, los casos de lesiones cutáneas y los diagnósticos asociados a la radiación solar suelen incrementarse tras esta temporada.

La piel acumula daño y la prevención puede salvar vidas

La radiación UV no solo causa quemaduras solares visibles en verano, sino que el daño se acumula a lo largo del tiempo. Esta exposición prolongada incrementa de manera significativa el riesgo de desarrollar cáncer de piel, incluyendo el melanoma el tipo más agresivo, así como carcinomas de menor agresividad.

“El daño por radiación ultravioleta es acumulativo y puede manifestarse clínicamente décadas después. No se trata solo de evitar una quemadura, sino de cuidar la piel para reducir riesgos de enfermedades serias”, explica Juan Loo, médico ocupacional de Howden Perú. Este riesgo es especialmente alto entre quienes trabajan al aire libre, adultos mayores, personas con piel sensible y quienes no adoptan medidas de protección solar adecuadas.

En ese sentido, las actividades laborales que se desarrollan en campo abierto representan una oportunidad clave para fortalecer la cultura de prevención y el buen manejo de gestión de riesgos en salud. “Sectores como construcción, agricultura, minería, pesca o labores logísticas al aire libre vienen incorporando cada vez más, medidas como, el uso de indumentaria con protección para la piel, espacios de descanso en sombra, hidratación constante y programas de sensibilización sobre el cuidado de la piel. Promover estos hábitos no solo contribuye a la salud a largo plazo, sino que refuerza entornos laborales más seguros”, agregó el Dr. Loo.

Recomendaciones prácticas para proteger la piel

Especialistas de salud señalan que el cuidado de la piel debe ser constante y no limitarse a los días de alta temperatura. Entre las principales medidas preventivas que recomiendan están:

Aplicar protector solar de amplio espectro (SPF 50 o más) incluso en días nublados.

Reaplicar el protector solar cada dos horas, especialmente si se está al aire libre.

Evitar exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y 4:00 p. m., cuando la radiación es más intensa.

Usar sombreros de ala ancha, lentes con protección UV y ropa que cubra brazos y piernas.

Realizar autoexámenes periódicos de la piel y consultar ante cualquier mancha, cambio de lunar o lesión que no cicatriza.

Cómo la gestión del riesgo en salud incorpora la prevención

Más allá de las recomendaciones de prevención, Howden Perú señala que una adecuada gestión del riesgo en salud, que incluya acceso a servicios preventivos y coberturas médicas oportunas, puede marcar una diferencia sustancial en los resultados clínicos y la calidad de vida.