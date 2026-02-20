Universidad San Ignacio de Cajamarca obtiene licenciamiento y consolida su proyecto institucional

 A solo tres años de su creación, la universidad acreditó el cumplimiento riguroso de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la Ley Universitaria

En una emotiva ceremonia que trasmitió el compromiso con la educación pública, el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (Minedu), Juan Navarro Pando, entregó la resolución administrativa de licenciamiento institucional a la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola, ubicada en Jaén, Cajamarca.

El viceministro, quien participó en la ceremonia en representación del ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, destacó la gestión de las autoridades universitarias para alcanzar el licenciamiento otorgado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), tras cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad establecidas en la Ley Universitaria. Subrayó que este logro se concreta a menos de tres años de la creación institucional, lo que refleja planificación y compromiso con estándares académicos exigentes.

“La licencia constituye el punto de partida para consolidar una universidad pública sólida, representa un avance académico para el cumplimiento de la deuda histórica que tiene el Estado con las zonas de frontera y con la región Cajamarca. Este logro también permitirá fortalecer el acceso a educación superior de calidad para los jóvenes de San Ignacio”, comentó.

Durante su intervención, señaló que el licenciamiento es el resultado de una evaluación técnica exhaustiva y garantiza que la nueva casa de estudios cuente con una gestión institucional ordenada, infraestructura adecuada, plana docente calificada, líneas de investigación fortalecidas y servicios de bienestar para sus estudiantes.

Navarro reafirmó el compromiso del Minedu para acompañar técnicamente a la universidad, a fin de asegurar el mantenimiento y la mejora continua de las condiciones de calidad. Afirmó que la universidad ahora podrá establecer alianzas estratégicas nacionales e internacionales, integrarse a redes académicas y utilizar la tecnología como herramienta para potenciar su crecimiento y promover el desarrollo productivo y comercial de la región.

“La Universidad Nacional de San Ignacio marca un hito histórico, inicia una nueva etapa académica con el desafío de formar profesionales con identidad territorial, compromiso social y capacidad de liderazgo en un mercado laboral cada vez más competitivo”, manifestó

En el evento también participó el titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, Vicente Espinoza; la congresista de la República, Tania Ramírez; el presidente de la Comisión Organizadora, Ulises Peña, entre otras autoridades locales de Cajamarca.

Más datos

La universidad fue creada mediante la Ley N° 31562, en agosto de 2022