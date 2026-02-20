Tres claves que deben conocer los negocios para optimizar su operación digital

Hoy, muchos emprendedores y pymes luchan por crecer en el comercio digital sin perder el orden de su operación. La venta por múltiples canales y la gestión de inventario y comprobantes en sistemas separados generan errores, demoras y menos claridad para tomar decisiones.

En ese contexto, y tras meses de trabajo conjunto, Bsale y Mercado Libre anuncian oficialmente su alianza enfocada en ofrecer a los negocios una gestión integrada que conecte la venta online con procesos clave como el control de stock y la facturación.

“Lo que estamos viendo es que muchos negocios ya venden en canales digitales, pero no siempre cuentan con procesos ordenados detrás. Esta integración busca acompañarlos en ese paso para que puedan tener una operación más clara, con datos en un solo lugar y decisiones basadas en información real, obteniendo un impacto tecnológico y operativo”, señala Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú.

En Mercado Libre trabajamos para que cada vez más pymes y emprendedores puedan digitalizar su negocio de forma simple y sostenible. Esta alianza con Bsale nos permite seguir apoyando a los emprendedores del país a profesionalizar su operación, ordenar sus procesos y contar con herramientas que los acompañen en el crecimiento de sus ventas, facilitando la escalabilidad sin perder control del negocio”, Gianmarco Lazo, Subgerente de Desarrollo de Vendedores de Mercado Libre Perú.

A partir de esta integración, ambas compañías destacan tres claves que pueden ayudar a los negocios a optimizar su operación digital y prepararse para escenarios de mayor demanda:

Centralizar la información para reducir errores: Cuando las ventas, el stock y la facturación se manejan en sistemas separados, es común que existan diferencias entre lo que se vende y lo que realmente está disponible. Unificar todo en un solo sistema permite tener datos actualizados, evitar quiebres de inventario y agilizar la atención al cliente. Estandarizar tareas para acelerar el cumplimiento de pedidos: A medida de que la venta online crece, también lo hacen las actividades detrás de cada orden: preparación, registro, actualización de stock y emisión de comprobantes. Contar con un flujo de trabajo ordenado en un mismo entorno permite que estas tareas avancen de manera consistente, incluso en momentos de alta demanda, reduciendo tiempos y evitando retrabajos. Tomar decisiones con información confiable: Contar con reportes y datos unificados ayuda a los negocios a entender mejor su desempeño, identificar productos con mayor rotación, anticipar quiebres y planificar compras.

Finalmente, como parte de la integración, Bsale y Mercado Libre desarrollaron un segundo taller práctico dirigido a emprendedores y pymes, donde se mostraron pasos concretos para organizar la información del negocio, mejorar la gestión diaria, integrar el catálogo y aprovechar la venta multicanal.