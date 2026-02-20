Trágico descenlace: lluvias intensas en Arequipa cobran la vida de dos personas

Dos personas perdieron la vida a consecuencia de las lluvias intensas registradas esta tarde en la ciudad Arequipa, según el reporte preliminar de la Plataforma Regional de Defensa Civil.

La primera víctima fue reportada desde el distrito de Cayma. Se trata de una dama de la tercera edad que fue arrastrada por las aguas pluviales tras el ingreso de una torrentera (quebrada seca), a la altura de la asociación Milagros.

Un varón de unos 42 años fue la segunda víctima, quien perdió la vida tras ser impactado, presuntamente, por un rayo en el distrito de Uchumayo.

Los integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil, que preside el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sanchez, se reunieron de emergencia para conocer la situación de la ciudad y asumir acciones inmediatas.

El gobernador informó que se acordó poner a disposición del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) toda la maquinaria pesada de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, así como de la Gerencia Regional de Infraestructura, para limpiar las viviendas y las vías que fueron inundadas por las aguas pluviales.

En la reunión se coordinó con las autoridades de laTercera Región Militar para que personal de la compañía de Intervención Rápida apoye en las labores de limpieza y rehabilitación.

Monitoreo

Por su parte, el jefe de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) Arequipa, Carlos Nacarino, refirió que los gobiernos locales son las entidades del primer nivel de atención en casos de emergencia en su jurisdicción, labor que pueden coordinar con la municipalidad provincial si la situación lo amerita y pueden acudir al Gore si la emergencia sobrepasa su capacidad de atención.

Las autoridades de la Plataforma de Defensa Civil continúan monitoreando y recibiendo información sobre los daños que ha ocasionado la lluvia intensa registrada esta tarde en la ciudad de Arequipa, a fin de coordinar la atención pertinente.

El tránsito en la carretera Panamericana Sur se encuentra restringido a la altura del kilómetro 532+200, en el distrito de Lomas debido a la caída de un huaico registrado anoche en las zonas altas de la provincia de Caravelí, región Arequipa. Toneladas de lodo y piedras cubren la pista.

El deslizamiento ha afectado directamente a varios negocios ubicados en la zona, entre ellos restaurantes y quioscos, cuyos propietarios vienen afrontando pérdidas debido al ingreso de lodo arenoso a sus establecimientos.

Provías precisó que se coordinó la movilización de maquinaria pesada a la zona afectada, y actualmente trabajan en la limpieza y retiro de material.

El organismo exhortó a los conductores a transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal en la vía.

El huaico cayó ayer en horas de la noche sobre la via interrumpiendo los dos carriles, quedando varios buses de servicio interprovincial, de carga y particulares varados.

Los vehículos procedentes de norte a sur y viceversa se encuentran varados en el lugar desde la noche de ayer, situación que ha generado preocupación entre los pasajeros.

Autoridades de la provincia de Caravelí informaron que las lluvias intensas que se registran en la zona han causado la activación de quebradas y caída de huaicos.

A consecuencia de estos eventos naturales se ha afectado el servicio de agua potable en Caravelí.