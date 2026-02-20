Sporting Cristal y Universitario se juegan puntos claves este sábado en el Alberto Gallardo

El partido de la fecha. En la continuidad de la cuarta fecha del Apertura, mañana por la tarde en el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibirá a Universitario, donde para ambos el triunfo es lo que buscarán a fin de no alejarse de los lugares de vanguardia. Ambos equipos presentan algunas novedades en sus oncenas titulares.

Los rimenses que viene de sacar un empate ante 2 de Mayo en Paraguay por la ida de Fase 2 de Libertadores, no quieren descuidar el Apertura donde solo tienen 4 puntos en tres partidos. Paulo Autuori hará ingresar a Iam Wisdom y mantendrá a Luis Iberico (quien no jugará la vuelta ante 2 de Mayo por expulsión, y en ataque estará el brasileño Felipe Vizeu.

En tienda crema, también anuncian novedades, con los retornos de Anderson Santamaría y Andy Polo al once titular, mientras que Edison Flores estará a la expectativa para ingresar en el partido, pues el argentino Alzugaray seguiría con la confianza del técnico español Javier Rabanal. La “U” tiene 7 puntos y de ganar pasaría momentáneamente a la punta.

ALINEACIONES

CRISTAL: Enríquez; Cruz, Araujo, Lutiger, Cristiano; Cazonatti, Wisdom, Távara; Iberico, Vizeu y González. DT: P. Autuori.

UNIVERSITARIO: Romero; Fara, Santamaría, Inga; Polo, Castillo, Pérez-Guedes, Concha, Carabalí; Alzugaray y Valera. DT: J. Rabanal.

ÁRBITRO: Edwin Ordoñez

HORA: 4:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Alberto Gallardo