Recibe notificaciones por papeletas afiliándose a la casilla electrónica del MTC

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima recuerda a los ciudadanos propietarios de vehículos que deben registrarse, de manera obligatoria, al Sistema de Casillas Electrónicas en materia de Transporte y Tránsito Terrestre (SCE) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según se establece en la Resolución Directoral N.º 023-2024-MTC/18. Dicha medida tiene como finalidad optimizar los procedimientos administrativos y trámites relacionados a papeletas.

¿Qué tipo de notificaciones recibiré?

Una vez el ciudadano se encuentre registrado en la casilla, recibirán notificaciones relacionadas sobre papeletas y órdenes de captura vehicular, así como recepcionar comunicaciones derivadas de trámites iniciados por el ciudadano. Inscripción en línea Los ciudadanos pueden afiliarse, de manera sencilla, accediendo a la página web del MTC y siguiendo estos simples pasos:

1. Ingresa a casilla.mtc.gob.pe y selecciona el botón Crear una cuenta.

2. Valida tu registro. El sistema generará un código QR para escanearlo con la aplicación ID Perú (Reniec), que debes descargar en tu celular.

3. Sigue las instrucciones y tómate la foto para la validación biofacial. Continúa con el registro de los datos solicitados. Recibirás un correo electrónico con el código de validación para activar tu casilla electrónica.

El SAT recuerda que la implementación de esta casilla del MTC proporciona al ciudadano mayor confiabilidad y permite optimizar el uso de los recursos públicos, conforme a los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.

Asimismo, la entidad recomienda revisar de manera constante la casilla y no compartir la contraseña de acceso con terceros. De requerir más información, comunícate con el SAT de Lima a la línea de WhatsApp (999431111), llamando al Aló SAT (01) 315-2400 o escribiendo al correo asuservicio@sat.gob.pe y redes sociales (@SATdeLima).