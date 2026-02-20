

Policía es arrastrado por el río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro en peligro

El Cuerpo general de bomberos del Perú informó que mañana temprano retomarán la búsqueda del S2 PNP Patrick Ospina Orihuela, quien hoy fue arrastrado por las aguas del río Rímac mientras trataba de rescatar a un perrito que estaba a punto de ahogarse

La Policía Nacional y la Compañía de Bomberos del Perú dispusieron suspender de manera temporal la búsqueda del cuerpo del policía Patrick Iroshi Ospina Orihuela, quien fuera arrastrado por el río Rímac al intentar rescatar a un perrito.

Marco Pajuelo Herrera, jefe Departamental Lima Centro, informó que la medida se tomó debido a que cayó la noche, la falta de luz y por el aumento del caudal que expone la vida de los rescatistas.

“Debido a las condiciones climatológicas, el caudal del río y la poca iluminación vamos a paralizar el trabajo, pero ya se está coordinando para que el día de mañana a primeras horas retomaremos el trabajo articulado de búsqueda”, detalló esta noche el comandante de bomberos, Marco Pajuelo.

Explicó que se ha logrado un comando unificado de rescate, integrado por diferentes entidades, Policía Nacional, cuerpo bomberos, Minsa, SAMU, Municipalidad de Lima y Línea Amarilla.

LABOR INTENSA DE RESCATE

Una emergencia movilizó a diversas unidades de rescate en el Cercado de Lima y el Callao la mañana de este viernes, luego de que un agente policial y miembro del Cuerpo General de Bomberos, identificado como Patrick Ospina Orihuela, fuera arrastrado por el río Rímac durante un intento de salvamento. El incidente ocurrió cerca del puente Santa Rosa, cuando el uniformado descendió hasta la ribera para auxiliar a un perro que se encontraba en peligro de ahogarse. Hasta las 5 de la tarde la búsqueda continuaba.

A pesar de su esfuerzo, la fuerza del caudal superó al efectivo, quien perdió estabilidad y fue llevado por la corriente. El animal tampoco logró ser rescatado y hasta el momento ambos permanecen desaparecidos. Han pasado varias horas desde el suceso y no se han recibido noticias sobre el paradero de ninguno, según información de Canal N.

Un vecino observó al servidor público levantar la mano en señal de auxilio a la altura del puente Dulanto, cercano a Santa Rosa. Tras ese momento, no hubo más reportes sobre su localización, de acuerdo con la información del medio.

Equipos especializados, patrulleros, helicópteros y personal de la comisaría de Sarita Colonia participan en un amplio operativo de búsqueda a lo largo del cauce del Rímac – Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

La búsqueda se extiende actualmente a lo largo del Rímac, con la participación de patrulleros, equipos de la comisaría de Sarita Colonia y helicópteros que sobrevuelan la zona en un operativo coordinado.

La avenida Néstor Gambeta, en las inmediaciones de la Base Naval del Callao, se convirtió en el centro de operaciones para el despliegue de personal y vehículos policiales. La escena refleja la preocupación y el compromiso de los rescatistas, que recorren ambos márgenes del río en busca de cualquier indicio.

“Este comando unificado está evaluando en diferentes momentos, en periodos operacionales el trabajo que se viene realizando”. Indicó.

Detalló que durante todo el día el equipo de drones del Cuerpo Bomberos ha estado haciendo un barrido a lo largo del río desde el punto de la emergencia inicial hasta la desembocadura en el río Rímac, coordinando con la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional y la Policía Aérea.

“Esto a fin de poder encontrar y visualizar la posible ubicación de nuestro hermano policía”.

Consultado sobre la razón del por qué las operaciones de búsqueda se han centrado en el puente del Ejército, explicó que esto se debía a que muchas personas informaron que dicha zona tiene una geografía particular y en ella podría hallarse el efectivo desaparecido.

“De acuerdo con la información que tiene la Policía Nacional, de los transeúntes que paran por esta zona, hay ciertas condiciones de la zona, que, en temporadas de seca, sin lluvias, tiene zonas agrestes de difícil acceso. La Policía Nacional ha evaluado las mejores condiciones para realizar la búsqueda en este punto geográfico”.

Intentaba rescatar a un perro

El efectivo de la Policía Nacional del Perú Patrick Ospina Orihuela es intensamente buscado luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito que estaba a punto de ahogarse.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 a. m. El agente advertido por los vecinos, se colocó una soga y apoyado de otros elementos de seguridad, descendió al río a la altura del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima.

Debido a que el can se encontraba unos metros más lejos, se quitó la soga -conocida como línea de vida- para poder alcanzarlo. Sin embargo, cuando casi lo tuvo en brazos fue arrastrado junto con el can por el caudal del agua con dirección hacia el Callao.

Desde entonces, unidades especializadas de rescate de la Policía y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú mantienen un amplio despliegue en la zona.

Las labores de búsqueda se concentran actualmente debajo del puente del Ejército, punto donde se forma una especie de caída de agua, considerado crítico por los rescatistas. En el lugar se han instalado equipos especiales y se emplea un dron para rastrear el cauce y las áreas de difícil acceso.

Asimismo, se ha montado un sistema tipo trípode que permite a rescatistas descender mediante sogas hasta el río para realizar inspecciones directas en medio de la corriente, en un intento por ubicar al agente desaparecido. No obstante, en otros puntos del río Rímac se vuelan drones para rastrear el cauce y las áreas de difícil acceso.

En medio de las labores de búsqueda, uno de los rescatistas que descendió al río a la altura del puente del Ejército fue sacudido por la fuerza del agua y sufrió contusiones leves. Fue atendido por personal del SAMU, que ha llegado hasta ese punto con cuatro ambulancias.