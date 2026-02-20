MTPE crea el «Sello: Empresa Laboral y Socialmente Responsable» para proteger derechos de trabajadores

El reconocimiento distingue a empresas que cumplen la normativa laboral y aplican buenas prácticas de responsabilidad social, promoviendo el trabajo decente y el empleo digno.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) creó el «Sello: Empresa Laboral y Socialmente Responsable», mediante Resolución Ministerial N° 053-2026-TR, publicada el 20 de febrero de 2026 en el Diario Oficial El Peruano.

Este reconocimiento distintivo será otorgado a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que, de manera voluntaria, acrediten el cumplimiento de la normativa laboral vigente y la implementación de buenas prácticas de responsabilidad social empresarial orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y promover el empleo decente.

¿Qué significa para los trabajadores?

Con este sello, los ciudadanos podrán identificar fácilmente a las empresas comprometidas con el respeto a sus derechos laborales, la mejora de sus condiciones de trabajo y la promoción del empleo de calidad. Se trata de un incentivo del Estado para que más empleadores adopten prácticas laborales responsables en beneficio de sus trabajadores.

¿Cómo funciona?

La acreditación del sello se sustenta en la norma de responsabilidad social ISO 26000 y se otorga a las empresas que demuestren prácticas laborales alineadas con el trabajo decente, contribuyendo además a reducir la informalidad laboral en el país.

La Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral de la Dirección General de Trabajo actuará como Secretaría Técnica del sello, siendo la entidad responsable de orientar y supervisar el proceso de acreditación.