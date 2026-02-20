Ministra Lesly Shica y fiscal de la nación firman convenio para sumar al Ministerio Público en el trabajo que realiza el Midis para la población más vulnerable

A fin de fortalecer la vigilancia y asegurar que los servicios públicos lleguen de manera oportuna y con calidad a la población más vulnerable, el Ministerio de Desarrollo Social (Midis) y el Ministerio Público suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional que permitirá reforzar los mecanismos de prevención, supervisión y control.

El acuerdo, suscrito entre la titular de Midis, Lesly Shica, y el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, cobra relevancia a pocas semanas de que el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PAE) inicie la distribución de alimentos a 67 055 escuelas públicas donde se atenderá a más de 4 millones de escolares por el inicio de clases a nivel nacional.

La labor articulada ente el Midis y la Fiscalía permitirá identificar riesgos para actuar oportunamente ante posibles incidencias.

“Hablamos de niñas y niños que esperan un alimento seguro en su escuela; de madres que confían en que el Estado acompañará a sus familias; de comunidades que merecen oportunidades reales para salir adelante. Cada decisión, cada proceso, cada firma tiene rostro humano”, señaló la ministra Lesly Shica.

La titular del Midis explicó que el convenio contribuirá a reforzar la implementación y supervisión de proveedores, operadores y todos los actores que intervienen en la cadena del servicio del PAE, desde la contratación y provisión de insumos hasta la entrega final de los alimentos. El objetivo es garantizar calidad, inocuidad y transparencia en cada etapa del proceso.

El convenio marco entre el Midis y el Ministerio Público también permitirá coordinar acciones para la protección y defensa de los derechos de la población vulnerable, optimizar la atención oportuna de casos vinculados a usuarios de programas sociales e intercambiar información para identificar riesgos sociales, posibles vulneraciones de derechos y situaciones que puedan afectar el acceso efectivo a los servicios del Estado.

Por su parte el fiscal de la nación, Tomás Gálvez, dijo que, mediante el trabajo articulado con el Midis, se podrá prevenir y perseguir el delito para lograr resultados a favor de los más necesitados.

En otro momento, el fiscal de la nación sostuvo que es necesario generar la continuidad de la gestión para asegurar la buena marcha de los programas sociales.

“Esperamos seguir teniendo a la gestión de la ministra Shica para seguir trabajando así como lo venimos haciendo, con franqueza, con sinceridad, abordando los temas de una manera transparente, franca, que eso es lo que falta muchas veces a las instituciones”, apuntó.