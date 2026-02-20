María Helena Mendoza del Solar lanza candidatura con agenda de fiscalización: cáncer, alimentación escolar y papeletas en la mira(VIDEO)

La aspirante de Fuerza Popular con el número 11 a la Cámara de Diputados por Lima propone unificar la Ley del Cáncer, auditar programas sociales, y supervisar al SAT. “Yo sí me atrevo a poner orden donde nadie quiere mirar”, afirma.

En una campaña marcada por el mensaje “Yo sí me atrevo”, María Helena Mendoza Del Solar, candidata a la Cámara de Diputados por Lima con Fuerza Popular, presentó una plataforma legislativa centrada en fiscalización y gestión pública.

Su propuesta apunta a problemas concretos que —asegura— el Estado ha dejado crecer: la atención oncológica, los programas de alimentación escolar y las multas de tránsito.

“Llego al Parlamento para legislar, fiscalizar sin miedo y representar con carácter. No quiero más leyes que no se cumplen. Quiero que el Estado funcione”, sostuvo.

Cáncer: una sola ley y menos burocracia

El primer eje de su agenda es la salud oncológica. Según la Fundación Peruana de Cáncer, cerca de 41 mil peruanos fallecieron por esta enfermedad en 2025, casi 100 al día. Pese a esa realidad, el país cuenta con apenas cuatro hospitales especializados y solo uno está completamente equipado.

“Enfermarse de cáncer no puede depender de tu distrito o de tu billetera”, señala Mendoza, quien además habla desde la experiencia personal como paciente oncológica.

Aunque existen normas que garantizan atención integral, estabilidad laboral y derechos financieros para pacientes, considera que el problema es la dispersión legal. Su propuesta: unificar todas las leyes del cáncer en una sola norma simple y ejecutable.

Alimentación escolar: más control, menos improvisación

La candidata también cuestionó la gestión de los programas de alimentación escolar, tras los casos de intoxicación y cambios de nombre de Qali Warma a Wasi Mikuna y luego al Programa de Alimentación Escolar. “El problema no se soluciona cambiando etiquetas”, afirma.

Y brinda una alarmante cifra: Uno de cada dos niños menores de tres años sufre anemia. Por ello, plantea la fiscalización permanente de insumos y compras, además de reforzar a las ollas comunes con alimentos de calidad. En ese sentido, Mendoza impulsará el programa “Insumos con Calidad y Presencia”, con supervisión técnica y entregas regulares. “Alimentar bien no es caridad. Es justicia”, remarca.

SAT y ATU: auditorías a las fotopapeletas

Otro frente será el sistema de multas de tránsito. Mendoza cuestionó la proliferación de fotopapeletas y la falta de transparencia en la recaudación. Así, la candidata propone auditar cada mes de manera aleatoria el 10% de expedientes del SAT y la ATU, revisando evidencia, notificaciones y legalidad de los procesos. “Si la multa no cumple las reglas, no debe cobrarse”, sostiene.

Con experiencia política y perfil técnico, María Helena Mendoza Del Solar apuesta por una bandera clara: fiscalizar sin miedo. “El Congreso no puede ser un espectador; tiene que ser un contrapeso real”, sostiene. Su nombre ya aparece en un sondeo de Idice junto a figuras históricas y actuales del fujimorismo como Martha Chávez, Patricia Juárez, Carlos Mesía, Miguel Torres o Cecilia Chacón, marcando su retorno a la contienda con un mensaje directo: orden, gestión y carácter.