María de Jesús González: El Perú se integra y se ve mejor por la señal del IRTP

La periodista María de Jesús González Figuerola ha formado parte de un gran número de familias peruanas, pues desde hace 25 años se ha desempeñado como presentadora de los noticieros de TVPerú, la señal televisiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

En base a su amplia experiencia, destacó el impulso descentralizador que la actual gestión del IRTP le está dando a la generación y producción de contenidos regionales, desde las direcciones zonales norte, centro, sur y oriente, a lo cual se suma la transmisión de eventos culturales como la Festividad de la Virgen de la Candelaria y el Concurso Nacional y Mundial de la Marinera, entre otras manifestaciones tradicionales que nos distinguen de otros países.

“Para mí ese es el Perú reflejado en las pantallas del IRTP, que lo ve todo el país y trasciende fronteras. Lo ve el mundo entero”, enfatizó.

Luego, añadió: “Felicito a la administración de nuestra jefa institucional, Cinthia Ramírez, quien está visitando las filiales de las regiones del interior del país para conocer las necesidades de las zonales y recoger las sugerencias para seguir el proceso de mejora continua que está implementando”, resaltó.

Asimismo, expresó su orgullo de pertenecer a la gran familia del IRTP, que informa con pluralidad y responsabilidad, mediante contenidos culturales y noticiosos, sobre todo desde las regiones del interior.

Respecto al actual contexto electoral que vive el país, dijo que la multiplataforma del IRTP llega a todos los rincones del Perú. “Tenemos una línea de trabajo responsable, neutral y plural en el canal, tal como se viene haciendo en el programa ‘Tu Decisión 2026’, que informa a la ciudadanía para que emita su voto consciente en las Elecciones Generales 2026”, afirmó.

En la memoria de los peruanos

La voz e imagen de María de Jesús quedará para siempre en la memoria de millones de hogares peruanos. Ella sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de las pantallas de TVPerú. Anhelos de desarrollo personal y familiar en el extranjero la han llevado a tomar esta difícil decisión.

En esa línea, agradeció a todos por su sintonía durante su estadía en TVPerú. “En nombre de Dios y de mi familia, quisiera que el canal de todos los peruanos mantenga el enfoque de llegar a más lugares, de sentirnos todos representados en la pantalla y que todos se sientan identificados”, acotó, muy emocionada.