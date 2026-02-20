Lluvias inundan Arequipa, Ica, Lambayeque y más regiones:desborde de ríos y pistas cerradas

Las lluvias en la costa, desde Tumbes hasta Tacna, continuarán hasta el 23 de febrero, indicó Senamhi

Las intensas lluvias de los últimos días han causado estragos en ciudades de la costa, ya que se han registrado huaicos y desbordes de ríos, afectando carreteras y sembríos de diversos productos. Especialistas coinciden en que estas precipitaciones ya formarían parte del inminente desarrollo del Fenómeno El Niño Costero.

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas causaron estragos en diversas regiones del país, evidenciando una fase de transición hacia el Fenómeno El Niño Costero, que se iniciará en marzo próximo.

En la región Lambayeque, intensas precipitaciones provocaron inundaciones en el distrito de Olmos, el desborde del río en Motupe y decenas de familias damnificadas.

La activación de quebradas ha generado el colapso de vías y la interrupción de servicios básicos. Ante ello, el Gobierno Regional dispuso el envío de ayuda humanitaria, maquinaria y asistencia para atender a la población afectada y prevenir mayores daños ante la continuidad de las precipitaciones.

Huaico arrastró todo en Ica

En la región Ica, un huaico arrastró todo a su paso, a la altura del kilómetro 332 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, generando la interrupción parcial del tránsito vehicular, en ambos sentidos.

Otro huaico, registrado en el anexo de Tingue, en el distrito Yauca del Rosario, también en la región Ica, dejó aisladas a cientos de familias de los sectores Molletambo y Huarangal.

El deslizamiento provocado por las intensas lluvias en la parte alta del distrito afectó severamente viviendas, enseres y vehículos en Tingue.

La fuerza del huaico socavó las estructuras de la obra de encauzamiento y destruyó parte de la carretera que conecta la ciudad de Ica con los anexos mencionados. Varias viviendas colapsaron.

El incremento del caudal del río Tingue provocó un desborde por el margen derecho (en sentido este a oeste), inundando la plazuela del anexo y decenas de viviendas.

Arequipa en peligro

En Arequipa, toneladas de lodo y piedras bloquearon el tránsito en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 532+200, en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí.

El deslizamiento afectó negocios como restaurantes y quioscos en los que se expenden frutas y otros alimentos, cuyos propietarios sufrieron cuantiosas pérdidas debido al ingreso de lodo arenoso a sus establecimientos.

Río Pozuzo se desbordó

En la provincia de Oxapampa, región Pasco, el río Pozuzo se desbordó e interrumpió el tránsito en la carretera que conecta la ciudad de Pozuzo con el centro poblado Santa Rosa. Varios vehículos quedaron detenidos en la vía.

En el sector Puente Cocina, el agua del río ingresó a viviendas y dañó cultivos de panllevar durante la madrugada.

MÁS DE 8 MIL DAMNIFICADOS Y MAS DE 68 MUERTOS

Los huaicos, derrumbes, desbordes de ríos, inundaciones y otros peligros asociados a la ocurrencia de lluvias intensas han dejado hasta el momento un total de 68 personas fallecidas, tres desaparecidas, 8 mil 903 damnificadas, 87 mil 496 afectadas y 13 mil 723 afectadas en sus medios de vida, a escala nacional, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Según las estadísticas del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad) que administra el Indeci, que abarcan el periodo comprendido desde diciembre del 2025 hasta el 20 de febrero de este año, los departamentos que registran mayor número de decesos son Ucayali con 14 víctimas mortales, Apurímac (11), Junín (7), Cusco (6), Amazonas (5), San Martín, Lima y Ayacucho (4 cada uno), Piura, Loreto y Cajamarca (2 cada uno), Puno, Huánuco y Áncash (1 en cada caso).

Vías afectadas por lluvias y fenómenos naturales

Según el reporte de Sutran, las principales zonas críticas del país se concentran en Ayacucho. En el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, el tránsito se encuentra interrumpido por la caída de piedras y lodo debido a las lluvias intensas.

Una situación similar ocurre en el sector Puquio, en Lucanas, donde también se reporta la interrupción total de la vía por deslizamientos. Sin embargo, en ambos casos no se registran vehículos detenidos. Asimismo, Arequipa e Ica son los departamentos que también tienen presencia de restricción vehícular por huaicos e inundaciones.

Ica

En la carretera longitudinal de la costa sur a la altura del kilómetro 337 (por el distrito Ocucaje) se ha interrumpido el tránsito por perdida de plataforma asfáltica, según la Policía Nacional del Perú. Vehículos se encuentran varados debido a la caída de huaicos en la zona.

Arequipa

En la carretera Panamerica Sur, por el cruce de las Lomas, se ha visto afectado el tránsito vehícular por la zona del kilómetro 532 debido a la caída de huaico.

Moquegua

El mapa también muestra alertas amarillas en diversas regiones del país. En Moquegua, la vía Puquina presenta tránsito restringido por un huaico.

Ayacucho

En Ayacucho, la acceso Chala–Incuyo–Puquio reporta limitaciones debido a deslizamientos. En Cusco, el camino Quinua–Quillabamba presenta caída de lodo y rocas.

Junín

Asimismo, en Junín, en la carretera Longitudinal de la Selva Sur, a la altura de la localidad de Perené, se restringió el paso debido a la desmoronamiento de piedras y lodo.

Lima

En Lima, en Pativilca, a la altura de Cajatambo y Oyón, el tránsito está limitado por un derrumbe.

Huánuco

En Huánuco, se reportan afectaciones en el tramo Huánuco–Tingo María debido a un huaico, además de la pérdida de plataforma en el corredor Huaraz–Huántar–Anra–Huacaybamba–Tingo María y derrumbes en La Pampa–Cusca–Sihuas–Huacrachuco–Uchiza.

La Libertad

También se registran restricciones en la ruta Huamachuco–Bambamarca–Juanjui, en La Libertad.

Piura

En tanto, en Piura, la carretera Olmos–Huarmaca, en Piura, quedó bloqueada debido a la avalancha de rocas. En todos estos puntos, hasta el momento, no se reportan vehículos varados.

A esta situación se suma el anuncio de Provías Nacional, que informó sobre el cierre temporal del sector Acomayo, en la autopista San Rafael – Puente Pumahuasi, para ejecutar trabajos de mantenimiento orientados a mejorar la seguridad y circulación.