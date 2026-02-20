Lluvias extremas en Piura: Senamhi reporta acumulados de hasta 122.6 milímetros por día

La región Piura soporta lluvias de extrema intensidad, como lo había pronosticado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Hasta la madrugada de hoy viernes 20 de febrero se han reportado acumulados de lluvias superiores a los 100 milímetros (mm) por día (equivalente a 100 litros de agua por metro cuadrado), precisó el citado organismo.

Según el Senamhi en la estación meteorológica de La Ardilla se reportó un acumulado de lluvia de 122.6 mm por día (equivalente a 122 litros por metro cuadrado); en tanto, en la estación Alamor se registró un acumulado de 109.8 mm; y en la estación Puente Macara 75.9 mm.

El organismo científico indicó que se espera que estas condiciones persistan durante las siguientes horas y días. El pronóstico del Senamhi está vigente hasta el domingo 22 de febrero.

Lluvias favorecen incremento de caudal de ríos

Ante las precipitaciones pluviales de extrema intensidad que se registran en la costa norte, se produjo un nuevo incremento del caudal de diversos ríos, como ocurre con el río Chira, en Piura.

Cerca de la medianoche el río Chira registró un caudal de 1020.54 metros cúbicos por segundo en la estación Puente Simón Rodríguez, alcanzando el umbral hidrológico naranja.

Después de algunas horas el río Chira volvió a incrementar su caudal y registró 1,337.16 metros cúbicos por segundo en la estación Puente Simón Rodríguez, situándose en el umbral hidrológico rojo.

Áreas de posible afectación serían los centros poblados Miramar, Amotape, San Jorge, Rinconada, Paredones, San Felipe de Vichayal, Las Valencias, Tamarindo, Querecotillo, Vichayal, Salitral, Sojo, Marcavelica, Tangarara e Isla San Lorenzo.

En Tumbes, el Senamhi informó que en la madrugada de hoy viernes 20 el río Tumbes registró un caudal de 859.42 metros cúbicos por segundo en la estación Cabo Inga y se ubica en el umbral hidrológico naranja.

El fuerte caudal del río Tumbes podría causar algunas inundaciones y las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de Cabo Inga, Rica Playa, Brunos, Loyola, El Naranjo y La Capitana.