Llamadas fraudulentas: la amenaza que no deja de sonar



Millones de personas son blanco de estafas telefónicas cada mes, en un escenario donde la prevención se vuelve clave

Las estafas telefónicas son ya una de las principales amenazas digitales a nivel global y regional. Lo que antes se percibía como simples llamadas molestas, hoy representan un riesgo económico y emocional de gran escala, impulsado por el uso de inteligencia artificial, automatización y técnicas de ingeniería social cada vez más sofisticadas.

Según el Informe sobre el Estado Gobal de las Estafas elaborado anualmente por la Global Anti-Scam Alliance (GASA), en 2025 el 53% de los intentos de fraude en el mundo comenzaron con una llamada telefónica. Es decir, este canal es el punto más frecuente de contacto inicial que más usan los ciberdelincuentes.

Esta tendencia se confirma con la Encuesta de Ciberseguridad del Consumidor de Bitdefender 2025, que revela que el 25,7% de las víctimas de estafas fueron atacadas mediante llamadas, incluso por encima de los mensajes de texto (23,9%).

El impacto es masivo. En Estados Unidos, Truecaller reporta un promedio de ocho llamadas spam por usuario al mes, lo que se traduce en 2,800 millones de llamadas no deseadas mensuales.

Durante el último año, las personas invirtieron 196 millones de horas atendiendo este tipo de comunicaciones, equivalente a 8,1 millones de días perdidos.

A esto se suma un incremento del 16% en las pérdidas por estafas telefónicas, según la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), con un promedio de US$3,690 por víctima en llamadas automáticas y US$1,452 por mensajes de texto fraudulentos.

Un problema global que también golpea al Perú

El Perú no es ajeno a esta realidad. Las estafas, extorsiones y fraudes a través de llamadas y mensajes se vienen incrementando de forma sostenida, lo que ha impulsado incluso medidas regulatorias.

Recientemente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que podrá monitorear llamadas comerciales y mensajes de texto con el objetivo de frenar estafas y extorsiones, una señal clara de que el problema ha alcanzado una escala crítica para ciudadanos y autoridades.

Protección gratuita para los usuarios

Frente a este escenario, Bitdefender refuerza su compromiso con la protección proactiva de las personas mediante el lanzamiento de Reverse Phone Lookup, una herramienta gratuita que permite verificar números desconocidos, identificar patrones de fraude reportados y tomar decisiones informadas antes de responder una llamada o mensaje sospechoso.

“Hoy, las estafas ya no comienzan con un correo electrónico mal escrito, sino con una llamada aparentemente legítima. En Bitdefender creemos que el primer paso para protegerse es poder identificar la amenaza a tiempo. Nuestro objetivo es empoderar a los usuarios con tecnología accesible, basada en inteligencia artificial, que les permita adelantarse al fraude”, expone Víctor Gutierrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, country Partner de Bitdefender.

Este lanzamiento se complementa con Bitdefender Mobile Security, una solución diseñada para proteger el smartphone, hoy el dispositivo más personal y, a la vez, uno de los más atacados.

Además, Scamio, el asistente de detección de estafas con IA, permite a los usuarios analizar mensajes, enlaces o situaciones sospechosas en tiempo real y recibir orientación clara e inmediata.

“La inteligencia artificial puede utilizarse para engañar, pero también para proteger. La diferencia está en ponerla al servicio de las personas”, concluyó Gutiérrez.

Con estas iniciativas, Bitdefender reafirma sus valores de innovación, confianza y protección centrada en el usuario, contribuyendo a un ecosistema digital más seguro, donde las amenazas se identifican antes de que se conviertan en pérdidas reales.

Para más consejos de ciberseguridad, visita www.bitdefenderperu.com