Líder Real Madrid busca seguir en la cima enfrentando mañana al Osasuna en Pamplona

Por la fecha 25 de la Liga de España el líder Real Madrid será visitante del Osasuna en Pamplona, buscando seguir en la cima, llevándole por ahora dos puntos de ventaja al FC Barcelona (60-58). El cotejo se jugará mañana desde las 12:30 p.m. en el Estadio El Sadar, y el técnico Arbeloa, va con su mejor oncena para asegurar los tres puntos.

Tras su éxito en Lisboa ante Benfica 1-0 por la ida de los playoffs de Champions League, Real Madrid no quiere descuidarse de la Liga de España, y por ello necesita la victoria ante un Osasuna que se ubica a mitad de tabla (décimo con 30 puntos) el cual tratará de quemarle la película a los merengues, quitándole uno o los tres puntos.

La fecha se inició hoy viernes, con la victoria del Athletic Club sobre Elche 2-1. Otros partidos de mañana: Real Sociedad-Real Oviedo; Real Betis-Rayo Vallecano; Atlético de Madrid-Espanyol. Principales Posiciones: Real Madrid 60; FC Barcelona 58; Villarreal 48; Atlético de Madrid 45; Real Betis 41; Espanyol 35; Celta 34; Athletic Club 34.