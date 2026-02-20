Ignacio Buse pasó a semifinales del Río Open al vencer al italiano Matteo Berettini por 2 sets a 1

Gran triunfo. El peruano Ignacio Buse continúa firmando la mejor actuación de su carrera al clasificarse a las semifinales del Rio Open, al derrotar al italiano Matteo Berrettini por 2 sets a 1, parciales de 6-3, 2-6 y 6-3, en dos horas y diez minutos de juego disputados en el Estadio Guga Kuerten.

En una jornada con condiciones climáticas más favorables que la del día anterior, Buse (91 ATP) mostró desde el inicio un juego agresivo y efectivo. Logró un quiebre tempranero que le permitió tomar el control del primer set, imponiendo su ritmo desde el fondo de la cancha y aprovechando sus oportunidades para colocarse 5-3 arriba. Con un nuevo rompimiento, cerró el parcial por 6-3 en 36 minutos.

El segundo set mostró una reacción de Berrettini (57 ATP), quien elevó su nivel y capitalizó una breve desconexión del peruano. El italiano tomó la iniciativa, presionó con su potente servicio y logró igualar el marcador al adjudicarse el parcial por 6-2, forzando un tercer set decisivo.

En el tercer set que fue el definitivo, la lluvia volvió a interrumpir el desarrollo cuando Buse lideraba 1-0, generando una pausa de casi una hora. Tras la reanudación, el peruano mostró carácter y determinación, consiguiendo un quiebre inmediato y consolidando la ventaja para ponerse 3-0. Con solidez y convicción, mantuvo el control del partido y se puso 5-2 arriba cuando cayó la lluvia nuevamente, Berrettini paró el juego reclamando a la juez de silla y supervisor del torneo quienes suspendieron nuevamente el juego. Tras un corto párate se reanudó el partido y Nacho selló una victoria histórica por 6-3, en 2 horas 19 minutos efectivos de juego.