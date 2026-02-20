Ica: lluvias intensas generan incremento del caudal de ríos y se prevé que persistan

Las lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región sureña de Ica han generado el incremento del caudal de los ríos Ica, Pisco, San Juan y Grande, y se prevé que continúen las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en las próximas 24 horas, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), a través de la Dirección Zonal 5-Ica.

Según el monitoreo hidrometeorológico institucional, en la estación Huac-Huas, ubicada en la cuenca del río Grande, se alcanzó un acumulado de 36.1 milímetros de lluvia, calificado de fuerte intensidad; en la cuenca del río San Juan, la estación Huachos acumuló 9.2 milímetros.

La estación Santiago de Chocorvos, en la cuenca del río Ica, registró 19.4 milímetros, también considerada lluvia fuerte; mientras que en la cuenca del río Pisco, la estación Cusicancha, reportó 7.4 milímetros de precipitación.

Estas condiciones evidencian la persistencia de lluvias en la región y su impacto en el comportamiento de los ríos.

Tendencia para las próximas 24 horas

Para las próximas 24 horas, el Senamhi prevé que continúen las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad, lo que podría generar nuevos incrementos de caudal en los ríos iqueños.

Asimismo, no se descarta la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad por trasvase hacia la costa de Ica, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

El monitoreo satelital del Senamhi, al día de hoy a las 15:50 horas, muestra la presencia de núcleos de tormenta activos que están generando lluvias de moderada a fuerte intensidad en las zonas altas y medias de las cuencas vinculadas a las regiones Ica, Huancavelica y Ayacucho.

El río Ica registró a las 14:00 horas un caudal de 94.45 m³/s en la estación Los Molinos y se ubicó en el umbral amarillo.

El Senamhi, a través de su Dirección Zonal 5-Ica, continuará con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, y recomienda a la población y autoridades a mantenerse informadas mediante los canales oficiales, a fin de tomar acciones preventivas oportunas.