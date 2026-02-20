Gonzalo Bueno se clasificó a semifinales del Challenger 50-Tigre al vencer al argentino Collarini

En otra impecable presentación el tenista peruano Gonzalo Bueno (218 ATP), segundo favorito, se clasificó en las semifinales (los 4 mejores exponentes) del AAT Challenger 50 de Tigre- Argentina, al vencer por 2 sets a 0 (parciales de 7-6(11) y 6-2) al local Andrea Collarini (233 ATP).

Luego de salvar siete puntos de set en el primer parcial, Gonzalo Bueno logró imponerse por 7-6(11) y con esa confianza, en el segundo set pudo arrasar ante si oponente, con un rotundo 6-1, en un tiempo toral de 1 hora y 53 minutos efectivos de juego.

Los consecutivos triunfos que ha logrado nuestro compatriota en este torneo en Argentina, ratifica que ha vuelto a su mejor nivel tenístico, y sin duda ahora apunta a pasar a la final y poder ganarlo, lo cual le permitiría sumar muchos puntos en el nuevo ranking que se conocerá este lunes de parte de la ATP.

Su siguiente rival será el argentino Guido Iván Justo (347 ATP) que se clasificó al vencer al brasileño Bruno Fernández (792 ATP) por 2 sets a 0, parciales de 6-1 y 6-3 en un tiempo total de 1 hora 07 minutos de juego. La otra semifinal la jugará el español Sánchez Jover ante el argentino Lautaro Midon.