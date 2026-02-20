Gobierno evalúa acciones para socorrer a afectados por lluvias en Arequipa

El presidente de la República, José María Balcázar, señaló hoy que la situación en Arequipa es grave” y afirmó que se evalúan medidas para brindar apoyo a la población afectada por las lluvias intensas registradas en las últimas horas, en esa región del sur del país.

Ante los daños ocasionados por las precipitaciones, el jefe del Estado manifestó que el Ejecutivo verá “cómo socorrer a los hermanos de Arequipa, ya que es grave la cosa” .

Estas declaraciones se producen luego de que la Plataforma Regional de Defensa Civil informara que dos personas perdieron la vida a causa de las lluvias intensas registradas recientemente en la ciudad.

Sunass coordina abastecimiento de agua potable

Por su lado, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que está coordinando el abastecimiento alternativo de agua potable, mediante camiones cisterna, a cargo de la EPS Sedapar, ante las precipitaciones registradas en Arequipa, que han dejado a varios sectores de diferentes distritos con interrupciones del servicio, en más de 30,000 conexiones domiciliarias, tras la crecida de ríos, activación de quebradas y turbiedad en fuentes de captación.

En el cono norte de Arequipa, sector Peruarbo del distrito de Cerro Colorado, la rotura de una línea de conducción dejó sin servicio al circuito N° 30, que abastece a 1,377 familias. El restablecimiento está previsto para este viernes, según refirió la EPS.

En tanto, en el distrito de Cayma, la rotura de una tubería matriz de agua potable afectó a 2,245 viviendas del circuito N° 25. La reposición del servicio se proyecta para el mediodía del 20 de febrero.

En Paucarpata, sector Nueva Alborada, la crecida del río comprometió un pozo de abastecimiento y dejó sin agua a 1,510 conexiones. Se coordinó el suministro alterno mediante cuatro camiones cisterna programados para la mañana del día 20. El restablecimiento se estima para el 21, sujeto a evaluación técnica en campo a cargo del prestador.

En la provincia de Caravelí, la activación de la quebrada de Macha rompió una tubería de PVC de cuatro pulgadas en el distrito capital de Caravelí, afectando a 1,497 conexiones. La entidad reguladora ha coordinado con la jefatura zonal de Sedapar para garantizar el restablecimiento, aunque advirtió riesgos logísticos por vías interrumpidas.

En Camaná, la producción de agua se redujo de 200 a 140 litros por segundo entre el 17 y 18 de febrero debido a altos niveles de turbiedad; el día 19 se sumó la rotura de una tubería por intervención de terceros. El impacto alcanzó a 5,488 conexiones. Según el reporte remitido, la rotura fue reparada y la producción se ha reiniciado.

En Chuquibamba, intensas lluvias y huaicos en el sector de Chucurca ocasionaron la pérdida de aproximadamente 100 metros de la línea de conducción que transporta agua desde la captación de Palljaruta hacia los reservorios. El corte afecta a 1,380 conexiones. El abastecimiento será cubierto de manera temporal desde un punto cercano, con reducción de horarios hasta culminar la reposición.

En la localidad de El Pedregal, provincia de Caylloma, la empresa prestadora decidió paralizar preventivamente la planta de tratamiento ante el incremento de turbiedad del río Siguas. La medida afecta al circuito R-1 de Pedregal Centro y Norte, que abastece a 2,550 conexiones domiciliarias.