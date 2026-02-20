Cesar BK brilló en premios Lo Nuestro 2026 y mandó mensaje al Perú

Cantante anunció nuevo tema junto a Farik Grippa

El cantautor peruano Cesar Bk brilló la noche del último jueves en la gala de ¨Premios Lo Nuestro 2026¨, importante ceremonia que congrega y premia a los exponentes más exitosos de la música latina. Allí el artista peruano estuvo presente entre los invitados de lujo que tuvo dicha gala musical.

Dejando el nombre del Perú en todo lo alto, el cantante Cesar Bk una vez más en busca de seguir ganado rose internacional, estuvo como invitado en la presente edición de ¨Premios Lo Nuestro¨, ceremonia que reúne a cantantes como Bad Bunny, Beéle, Carín León, Karol G, Maluma, Marc Anthony, entre otros. Hay que mencionar que en una de las categorías estuvo participando la banda Santo Bravos, cuyo uno de los integrantes es el peruano Alejandro Aramburú.

¨Estoy feliz de estar aquí rodeado de muchos artistas consagrados, exitosos y ese es el camino que quiero seguir. Mi traje es negro en alusión a la crisis política que vive mi país, basta de incertidumbre, de corrupción, de inseguridad. El Perú no se merece eso. Antes de ser artista soy humano y me preocupo también por el futuro de los míos en mi país. Les pido a mis autoridades que piensen en todos los peruanos. Yo sigo producción musical, es lo mío amo hacer eso”, sostuvo el cantante.

De esta manera, el artista no es ajeno a la realidad del país y al igual que todos los peruanos espera que de una vez el gobierno se estabilice políticamente y puedan seguir trabajando por el bien de todos. Según BK, el traje en color negro actualmente representa la polarización, actos de corrupción, violencia, sicariato, extorsiones que viene azotando al Perú. Desde su tribuna el artista muestra su voz de protesta con quienes se vienen beneficiando con estos actos.

Por otro lado, Cesar Bk acaba de estrenar una nueva canción junto a Farik Grippa, un tema en el genero de la cumbia para la alegría de todos sus seguidores. Este junte inédito para la música local, esta acompañado de un videoclip que se grabó en la ciudad de Tacna hace unas semanas atrás ya apunta a convertirse en el tema del verano. Finalmente, Cesar anunció que esta el próximo 15 va a regresar a Miami para brindar un show especial en esa ciudad.