Alianza Lima venció 1-0 a Sport Boys y calma las aguas por el momento. Quedó de líder del Apertura  

Ponen paños fríos, aunque con silbidos en el final de la hinchada. Alianza Lima derrotó a Sport Boys del Callao 1-0, gracias al gol de Renzo Garcés, y este resultado no solo levanta la autoestima del plantel y del propio técnico Pablo Guede, muy cuestionado últimamente. Por ahora dormirán como punteros del Apertura con 10 puntos, y se le viene dos partidos “claves” ante UTC en Cajamarca y luego recibe a Melgar en Matute.

En el primer tiempo, pese a que Sport Boys intentó sorprender en los minutos iniciales con ataques al arco de Alejandro Duarte, paulatinamente Alianza Lima paso a dominar el partido y justificó la ventaja con el gol de Renzo Garcés, aprovechando un corner desde la derecha, para añadir el balón en la línea del arco de Diego Melian. Así se fueron al descanso.

Para el complemento, los íntimos siguieron dominando, pero ya no con la intensidad de la etapa inicial, aunque tampoco pasó susto en su portería, ya que Boys no hilvanó ataques profundos, perdiendo balón en la volante, aunque en el final en un error de la defensa intima Carlos López se perdió el gol de empate.

Con este triunfo, Alianza Lima quedó de puntero con 10 puntos, a la espera de lo que hagan UTC ante ADT, Melgar frente a FC Cajamarca y la “U” contra Cristal. Sport Boys se quedó con solo 4 unidades.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Duarte; Huamán, Garcés, Antoni, Carbajal (Gentile); Advíncula, Pavez (Chávez), Cantero (Gaibor); Castillo, Guerrero (Ramos) y Vélez (Burlamaqui). DT: P. Guede.

SPORT BOYS: Melian; Mora (Saba), Alfani, Dulanto, Aranda: Da Campo (Solís), Illanes, Urruti (Díaz), Torres (López), Alarcón (Llontop) y Nequecaur. DT: J. de la Pava.

ÁRBITRO: Jordi Espinoza

ESCENARIIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute