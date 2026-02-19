Vecinos piden retirar pórtico que restringe el tránsito vehicular en Fiori – SMP

Sin autorización de la municipalidad de San Martín de Porres (SMP), la empresa Gerais de Plaza Norte (del grupo Wong) instaló en la cuadra 1 de la Avenida Fiori en ese distrito, un pórtico metálico de restricción vehicular para una altura superior a los 2.10 mts. con la finalidad de restringir el ingreso de camiones que lleven productos al mercado de productores y bloquear el tránsito de buses que operan en los terminales de la zona.

Frente a esa acción, el vecino de Fiori, Moisés Bernuy Tafur, interpuso un hábeas corpus contra la municipalidad de SMP, que se está ventilando en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de ese distrito. Como parte de las investigaciones en el expediente 03300-2025-0-0904-JR-PE-01, la autoridad judicial remitió un documento a la municipalidad para que informe si ha dado alguna autorización para que se construya dicho pórtico.

Mediante el documento 471-2025-SGSYTT-GFT-MDSMP, la Subgerencia de Seguridad Vial, Transporte y Tránsito, respondió que “no ha recibido ni autorizado solicitud alguna para la instalación del pórtico metálico de restricción vehicular en la cuadra 1 de la Av. Fiori”.

Es decir, desde finales del 2022 hasta la actualidad, la empresa Gerais viene restringiendo el pase vehicular de forma unilateral, sin que la autoridad municipal haya autorizado la instalación del pórtico y tampoco ha realizado alguna labor de fiscalización para impedir ese abuso. “No es posible que los vigilantes particulares de Plaza Norte de Independencia estén cuidando el pórtico que está en SMP”, comentó.

Actual alcalde y regidores son responsables

Al respecto, el señor Bernuy advierte que “la empresa Gerais de Plaza Norte hace lo que le viene en gana ante la inacción de la municipalidad, en el convenio entre Gerais y la municipalidad no se habla de la instalación del pórtico y tanto el alcalde Hernán Sifuentes como los actuales regidores de SMP y el gerente de Fiscalización y Transportes, Marco Antonio Carretero Lizárraga, son responsables por no haber hecho nada para retirar ese pórtico que afecta el libre tránsito en la zona, incurriendo en omisión de funciones, por lo que tendrán que responder ante la justicia”, declaró.

Añadió que el trasfondo de esa medida es que “Gerais pretende quebrar todos los negocios que le hacen competencia a Plaza Norte y su terminal terrestre y para eso cuenta con la complicidad antes del exalcalde Julio Chávez y ahora de Hernán Sifuentes. Frente a este abuso, el pórtico tiene que ser retirado”.

Nace con el convenio irregular

Dicho pórtico fue instalado tras el convenio suscrito por el exalcalde Julio Chávez el 22 de junio del 2022 con la empresa Inmobiliaria Gerais, cuyo gerente general es Erasmo Wong, accionista del Grupo Cencosud, quien es propietario del Centro Comercial Plaza Norte y también dueño del nuevo Mega Centro Comercial en el terreno que antes ocupaba la Ladrillera Rex (cruce de avenidas Panamericana Norte y Tomás Valle).

El exalcalde Julio Chávez y los exregidores autorizaron la firma del convenio sin tener el expediente de la obra y sin tener informe técnico de los costos. La citada Alameda cierra una vía de tránsito y no tiene un estudio de impacto vial. Ante las evidentes irregularidades, mediante el Acuerdo de Concejo N° 028-2024-MDSMP del 22 de agosto de 2024, se dispone evaluar el convenio que tiene serias irregularidades y encarga a la procuraduría de la comuna que se apersone a la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, para que vea el caso N° 606015500-2022-270-0 seguido contra el exalcalde Julio Chávez y los regidores de la anterior gestión municipal en SMP.