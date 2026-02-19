Stuttgart, Celta y Nottingham Forest dieron primer paso para seguir adelante en la Europa League

Los clubes Celta de España, Nottingham Forest de Inglaterra y Stuttgart de Alemania, dieron el primer paso para clasificarse a los octavos de final de la Europa League, al lograr triunfos como visitantes ante el PAOK de Grecia, Fenerbahce de Turquía y Celtic de Escocia por 2-1, 3-0 y 4-1 respectivamente.

Los demás resultados fueron los siguientes: Brann (NOR) 0 Bolonia (ITA) 1; Dinamo Zabgreb (CRO) 1 Genk (BEL) 3; Lille (FRA) 0 Estrella Roja (SER) 1; Ludogorets (BUL) 2 Ferencvaros (HUN) 1; Panathinaikos (GRE) 2 Plzen (CHE) 2. Los cotejos de vuelta se jugarán el próximo jueves.

Por la Conference League, también e los playoffs de ida los resultados fueron los siguientes: KUPS 0 Lech Poznan 2; Noah 1 AZ Alkmaar 0; Sigma Olomouc 1 Lausanne 1; Zrinjski 1 Crystal Palace 1; Drita 2 Cejle 3; Jagiellonia 0 Fiorentina 3; Omonia 0 Rijeka 1; Shkendija 0 Samsunspor 1.