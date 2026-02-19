Selección Peruana jugará segundo amistoso ante Honduras en Leganés-España el 31 de marzo

Segundo amistoso confirmado. La selección peruana se enfrentará a su similar de Honduras el martes 31 de marzo, en el estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid)-España, tras ser confirmado ayer jueves. Será luego del primer cotejo pactado ante Senegal, que se efectuará el sábado 28 de marzo en el Stade de France de París.

Respecto al elenco hondureño, al igual que la Blanquirroja, no logró su clasificación al Mundial 2026, por la zona de Concacaf, y también busca una renovación en su plantel, orientado a lo que será las próximas eliminatorias para el Mundial 2030.

Respecto al Estadio Municipal de Butarque, denominado actualmente Estadio Ontime Butarque por motivos de patrocinio, es un escenario de fútbol situado en Leganés (Madrid) España. En este campo el equipo de la ciudad, el Club Deportivo Leganés, disputa sus encuentros como local.

De cara a estos amistosos pactados en la doble fecha FIFA, el técnico brasileño Mano Menezes, llegará a Lima al final de este mes, para iniciar oficialmente sus trabajos al frente del plantel el 1 de marzo. Para ello, hará la convocatoria de los jugadores que actúan en el medio local, y también los que militan en el exterior, casos de Renato Tapia, Felipe Chávez, Oliver Sonne, Joao Grimaldo, Piero Quispe entre otros.