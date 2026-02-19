¿Quién es José María Balcázar? aquí el perfil del nuevo presidente de la República

José María Balcázar Zelada, electo presidente del Congreso y quien asumió la Presidencia de la República, fue elegido congresista en las elecciones generales de 2021 por Perú Libre y representa a la región Lambayeque. Actualmente integra la bancada Perú Bicentenario.

En el Congreso fue presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte (2023-2024) y presidente de la comisión especial encargada de la elección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (2023-2024).

Es abogado de profesión y cuenta con estudios de posgrado. Su trayectoria profesional incluye labores como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (1977-2021) y magistrado en el Poder Judicial (1982-2021).

Nacido el 17 de enero de 1943, Balcázar Zelada asume su primer cargo de elección popular y primer periodo en el Congreso. Según el registro oficial, no registra sanciones administrativas ni sentencias civiles o penales.

José María Balcázar Zelada juró este miércoles como presidente de la república en sucesión constitucional, en reemplazo de José Jerí, quien fue censurado en la víspera por el pleno del Legislativo.

Balcázar Zelada recibió la banda presidencial de manos del congresista Fernando Rospigliosi, primer vicepresidente del Congreso, luego de ser electo como presidente del Legislativo.

Previamente, Balcázar juró como nuevo titular del Parlamento, tras haberse impuesto con 64 votos a la parlamentaria María del Carmen Alva, quien obtuvo 46 votos, en una segunda elección del pleno.

Los anuncios del presidente Balcázar

José María Balcázar, juramentó el miércoles como presidente de la república, por sucesión constitucional, asumiendo el máximo cargo del país hasta el próximo 28 de julio del presente año. Estas son sus primeras declaraciones y anuncios realizados tras su llegada a Palacio de Gobierno.

El mandatario garantizó una «transición democrática y electoral pacífica, transparente», y «que haya ningún tipo de duda en las elecciones».

Asimismo, anunció una «pacificación de verdad», con ministerios aptos para enfrentar a la inseguridad ciudadana.

Además, indicó que una reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por ejemplo, debe contar con la participación del Ministerio Público, del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, los institutos criminológicos y las universidades.

De igual modo, precisó que deberá contar «con un buen ministro del Interior» y que «convocará a los mejores profesionales y personas para que se sumen a la tarea de devolverle la tranquilidad al país».

En cuanto a la economía, el presidente Balcázar garantizó su continuidad y dijo que conversará con la ministra de Economía y con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) para un mejoramiento económico.

También, invitó al Congreso a desarrollar un trabajo conjunto y a «establecer un puente rápido y de comunicación para ver cómo se solucionan los problemas del país, que tiene todas las condiciones para mejorar».

En ese sentido, expresó que el diálogo es la principal herramienta para poder consensuar y que políticamente no es enemigo de nadie.

«Soy un hombre de consensos, yo no vengo a pelearme con nadie, lo que yo quiero es que este país vuelva a la tranquilidad del diálogo, los peruanos no debemos pelearnos para nada, aquí no ha ni izquierdas ni derechas, ese viejo cuento histórico lo crearon los franceses», aseveró.

De otro lado, adelantó que evaluará el desempeño de los actuales ministros de Estado y no descartó la posibilidad de efectuar ratificaciones en caso sea lo más pertinente.