Programa Bebetecas impulsa la lectura y el vínculo familiar desde los primeros meses de vida

 Su objetivo es desarrollar el vínculo afectivo entre padres e hijos mediante arrullos, cuentos y canto para un acercamiento a la lectura y literatura

 Iniciativa de la Casa de la Literatura Peruana ha beneficiado a más de 20 000 niños de hasta 4 años de edad

A partir del principio de que los primeros meses de vida de un niño son fundamentales para su aprendizaje, la Casa de la Literatura Peruana desarrolla el innovador programa Bebetecas, que, desde su creación en 2016 a la fecha, ha beneficiado a más de 20 000 niños.

Bebetecas nació con el objetivo principal de fortalecer el vínculo entre madres, padres y sus hijos de hasta 4 años de edad, a través de cantos, arrullos, poemas y cuentos provenientes de la tradición oral y la literatura infantil.

“La relación que establecen padres, madres y adultos con los niños desde su nacimiento, a través de cantos, juegos digitales y cuentos contados o leídos, contribuyen al enriquecimiento de la palabra oral y facilitan la apropiación más tarde de la palabra escrita”, refiere Rony Puchuri coordinador del Área Educativa de la Casa de la Literatura.

En cada sesión, las especialistas de la Casa de la Literatura, junto con los integrantes del programa Abuelas y Abuelos Cuentacuentos, presentan un repertorio de canciones e invitan a las familias a interactuar cantando directamente a sus niños para, de esta forma, estimularlos a través de la voz y la cercanía afectiva.

En estos encuentros, que se realizan cada domingo en la Casa de la Literatura, los especialistas comparten una selección de canciones especialmente creadas para la primera infancia. Estos temas se encuentran en tres cancioneros para bebés que pueden descargarse de forma gratuita.

“Construir y poner en marcha un programa modelo de mediación de lectura y literatura dirigido a la primera infancia nos llevó a reflexionar sobre el modo en el que nos vinculamos con los niños, y a pensar también en el papel de la palabra poética, la música, el juego y el arte en este proceso”, dice Pachuri.

El programa se inició como un plan piloto en la Maternidad de Lima, hoy conocida como Instituto Nacional Materno Perinatal. Además del auditorio de la Casa de la Literatura, también han desarrollado actividades en maternidades, hospitales, centros de reclusión, escuelas y bibliotecas, entre otros espacios.

Asimismo, promueve el temprano vínculo con la palabra literaria desde espacios no convencionales, como salas de espera de pediatría y del servicio de psicoprofilaxis. Sus responsables esperan que, en algún momento, los hospitales cuenten con espacios para desarrollar intervenciones con los padres e incentivar la lectura desde el vientre materno.

En 2024, el innovador programa Bebetecas recibió el reconocimiento de Ciudadanos al Día como Buena Práctica en Gestión Pública, en la categoría Inclusión Social.