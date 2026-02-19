Presidente Balcázar anuncia diálogo con líderes políticos para tratar temas urgentes

El presidente de la república, José María Balcázar, anunció hoy que convocará al diálogo a todos los líderes políticos, con la finalidad de tratar diversos temas urgentes para el país como el relacionado a las próximas elecciones generales, la inseguridad ciudadana, entre otros.

«Bienvenidas las ideas, críticas y sugerencias, por eso voy a propiciar una reunión urgente esta semana con todos los líderes políticos para tomar sus puntos de vista y nos ayuden a gobernar, no hay que pelearnos, sino que con todos tenemos que dialogar«, dijo a RPP.

En ese sentido, explicó que comenzará con «un nuevo estilo» llamando a los líderes de agrupaciones políticas, para tocar temas tan importantes como el de las próximas elecciones generales, así como el tema de Petroperú, la atención en el Seguro Social y la inseguridad ciudadana.

«Voy a tener una rueda con todos los partidos políticos para poder garantizar las elecciones generales que se vienen, hay un nuevo gobernante que se interesa en el diálogo y no se pelea como ha sucedido en los últimos años«, reiteró.

En otro momento, indicó que su primera preocupación es justamente la seguridad ciudadana, donde tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros, puedan participar conjuntamente para poder contrarrestar el crimen organizado en nuestro país.

Evaluación

De otro lado, precisó que evaluará a los ministros del actual Gabinete Ministerial, indicando que si existe alguno «que merece quedarse con nosotros, será invitado«.

Al respecto, explicó que conversará con la actual ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, para buscar temas de consenso y trabajar, al referir que «no tiene mucho tiempo para hacer ensayos«.

También, sostuvo que en el caso de la seguridad ciudadana se necesita un ministro «que la vea bien«, y si Vicente Tiburcio lo convence, «lo podríamos ratificar«.

Petroperú y EsSalud

Respecto al tema de Petroperú, indicó que se trata de un problema técnico que será tratado con los asesores del Poder Ejecutivo y Legislativo, con la finalidad de sentarse a dialogar.

«Es un tema complejo y en ese sentido necesitamos consensuar y voy a reunirme con los líderes políticos porque ellos recibirán el tema de Petroperú y ponerle las vigas maestras para el nuevo gobierno que se instale en el país«, añadió.

Mientras que el caso del Seguro Social (EsSalud), manifestó que es necesario mejorar la atención de esta institución, pues cuenta con buenos profesionales y puede dar un mejor servicio.

En tanto, sobre el otorgamiento de un posible indulto a Pedro Castillo, dijo que «sería impertinente e impropio» hacerlo en estos momento, indicando que respeta la independencia de poderes y porque «no existe una petición concreta«.

Regiones

El presidente Balcázar señaló en otro momento que trabajará de manera estrecha con los gobiernos regionales.

«Por supuesto, hace aproximadamente una hora me comuniqué con la parte sur del país, que es la principal institución en este momento por los gobiernos regionales y locales«, aseguró.

Dijo que uno de los temas a conversar con las regiones es la solución del problema del canon, que algunas reciben y otras no.