Pago de utilidades: cómo saber si me corresponde y cuáles son las fechas de pago

Pago de utilidades: cómo saber si me corresponde y cuáles son las...

El incumplimiento de las utilidades constituye una infracción grave sancionada por SUNAFIL, con multas que pueden superar los S/ 100,000 en medianas y grandes empresas.

Con el cierre del ejercicio fiscal 2025, el pago de utilidades vuelve a ser una de las principales dudas entre los trabajadores del sector privado. Este beneficio laboral, regulado por la legislación peruana, permite a los colaboradores participar en las ganancias obtenidas por las empresas, siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas por ley.

Se trata de un derecho que aplica a las empresas privadas que generan rentas de tercera categoría y que cuentan con más de 20 trabajadores en planilla durante el año fiscal. En estos casos, una parte de la utilidad neta anual debe ser distribuida entre los colaboradores que hayan laborado bajo relación de dependencia, incluso si ya no se encuentran en la empresa al momento del pago

¿Cómo saber si me corresponde el pago de utilidades?

Renato Silva, especialista en gestión del talento y regulación laboral de Alvisoft detalla que, para determinar si un trabajador tiene derecho a este beneficio, es clave verificar tres aspectos concretos:

Haber estado en planilla durante el año fiscal 2025.

Que la empresa haya generado utilidades en ese periodo.

Que la empresa cuente con más de 20 trabajadores en planilla.

Este beneficio aplica incluso si el trabajador ya no labora en la empresa al momento del pago, siempre que haya mantenido una relación laboral durante el año correspondiente. Cabe mencionar que no tienen derecho a utilidades los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios ni quienes laboran en microempresas que no superan el número mínimo de trabajadores exigido por ley.

Desde la perspectiva de la gestión empresarial, una adecuada comunicación interna resulta fundamental: “El pago de utilidades no solo es un cumplimiento legal, también es una oportunidad para fortalecer la confianza y el compromiso de los equipos, siempre que exista claridad sobre cómo se calcula y cuándo se paga”, señala el especialista.

El pago de utilidades debe realizarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta ante la SUNAT. En la práctica, esto significa que, para el ejercicio fiscal 2025, el pago se efectuará entre los meses de marzo y mayo de 2026, dependiendo de cuándo cada empresa cumpla con su declaración.

El monto que recibe cada trabajador se determina considerando dos factores:

Los días efectivamente laborados durante el año

La remuneración percibida en ese periodo.

La normativa también establece topes máximos, por lo que no todos los trabajadores reciben el mismo monto, incluso dentro de una misma empresa.

¿Qué pasa si la empresa realiza el pago?

No pagar las utilidades, hacerlo fuera del plazo legal o calcularlas de manera incorrecta constituye una infracción grave. Las empresas pueden ser sancionadas con multas que pueden llegar hasta los S/ 140,000, además de enfrentar reclamos laborales y fiscalizaciones.

“Cada año hay trabajadores que no cobran sus utilidades simplemente porque desconocen si les corresponde o cuándo deben recibirlas. Informarse es clave para poder exigir este derecho”, señala Renato Silva, gerente general adjunto de Alvisoft.

En un contexto donde algunas empresas reparten millones en utilidades, conocer cómo funciona este beneficio permite a los trabajadores evitar abusos, identificar incumplimientos y ejercer sus derechos laborales con mayor claridad.

